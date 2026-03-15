經典賽／日本隊少見投手群先後遭重擊 日媒直指深度問題種下敗因

日本隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）8強賽先盛後衰，在握有領先優勢下逐步被對手擊垮，最終以5比8不敵委內瑞拉，無緣晉級4強，也寫下隊史6屆以來最差紀錄。

過往靠著堅強投手戰力和控分節奏橫掃千軍的日本武士，即使靠著單局4分取得3分超前，但接替山本由伸登場的投手群卻擋不住對手猛烈長程砲火儘，其整體表現穩定度成為關鍵敗因；日媒《每日新聞》直言，賽前外界所擔心的投手戰力深度問題也在這場一番兩瞪眼的關鍵戰役中完全暴露。

日本此役由山本由伸主投4局失2分，雖被擊出多支長打，狀態也不算太理想，還是能夠避免大量失分情況出現，讓球隊維持競爭局面。不過在山本退場後，日本牛棚接連出現狀況。第2任投手隅田知一郎上場後被賈西亞（Maikel Garcia）轟出2分砲，委內瑞拉逐漸縮小差距。

真正的轉折出現在6局上，日本第4任投手伊藤大海登板。面對首名打者時，他在投出第2球前因違反投球計時規則被判違規，這也讓原本節奏較慢、習慣仔細調整節奏投球的他受到影響。

節奏被打亂後，伊藤接連被敲安打，隨後面對委內瑞拉第7棒阿布瑞尤（Wilyer Abreu）直被掃出右外野大號3分全壘打，讓日本原本的領先瞬間被逆轉。當球飛出全壘打牆時，伊藤也只能抬頭望向天空，神情懊惱。

火腿王牌伊藤大海其實是去年日本職棒的澤村賞得主，實力備受肯定，但他在本屆經典賽狀態始終不算理想。先發面對韓國之戰，他就曾在3局投球內失掉2分，表現不如預期。

在經典賽這樣的短期國際賽中，投手調度往往成為比賽勝負關鍵。由於賽事存在用球數限制，先發投手很難長時間投球，因此第2任、甚至第3任投手的表現往往左右戰局。尤其進入8強後對手實力普遍強勁，更需要教練團果斷調度、及時啟用狀態最佳的投手。

相較之下，委內瑞拉在投手運用上更為果斷。原本在小組賽曾先發並表現出色、未來仍可能擔任先發的德傑蘇斯（Enmanuel De Jesús），在球隊仍落後3分的情況下於第4局就被派上場。

德傑蘇斯登板後成功壓制日本打線，主投2又1/3局沒有失分，徹底阻斷日本反攻氣勢，也為隊友後續逆轉奠定基礎。之後包括接手的布托（Jose Butto）、澤帕（Angel Zerpa）、馬查多（Andrés Machado）、帕倫西亞（Daniel Palencia）等，都讓日本隊無功而返，幾乎完美封鎖對方攻勢。

可以這樣說，雙方後續牛議棚投手的發揮差距，直接影響了勝負關係，也徹底翻轉戰局。

總教練井端弘和坦言，敗因在於投手壓制力不足。「委內瑞拉的打者非常強，我們的速球一直被攻擊，我確實感受到他們打線的力量。」

對於4局後換下山本由伸的決定，井端弘和解釋：「一開始就計畫讓他投大約60球，我認為那已經是他的極限。」山本由伸最後使用了69球。

而被問到若讓大谷翔平恢復二刀流登板投球，是否可能因此改變比賽時，井端表示：「我不知道，比賽中從來沒有考慮讓他上場投球。當然如果可以我也希望，但當時情況並不允許。」

井端最後也強調，日本棒球必須從這次失利中學習。「既然輸了，就必須變得更強。我希望投手能更專注在速球的威力，而不是過度依賴變化球。三年後我們會再回來，希望這次經驗能促進日本棒球成長。」