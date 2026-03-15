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經典賽／關鍵戰役卻傷退！鈴木誠也哀嘆：給球隊添麻煩很抱歉

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木誠也（右）。 美聯社
鈴木誠也（右）。 美聯社

日本隊今日在世界棒球經典賽（WBC）以3分差不敵委內瑞拉，遺憾止步8強。更糟的是，陣中砲手、效力MLB小熊隊的鈴木誠也在比賽中嘗試盜二壘時傷到腿部，被迫退場。賽後他也難掩失落表示「有些後悔」，談到傷勢狀況，他表示接下來將回到美國，交由小熊球團進一步檢查。

鈴木誠也今天開賽擔任先發第3棒、中外野手，他在比賽首局就傳出壞消息，鈴木在嘗試盜二壘時傷到腿部，被迫退場。日本隊隨後在比賽中宣布，鈴木誠也因為右膝不適退場。賽後，接受日媒訪問時，鈴木誠也含淚說道：「最後卻給球隊添麻煩，真的很抱歉。我自己也留下很大的遺憾，希望未來還有機會能夠復仇。」

關於右腿的傷情，鈴木誠也則提到：「我還沒做過任何檢查。我想我得回（美國）亞利桑那州，讓小熊隊再給我做一次檢查。」

此外，現場記者還問到有關2028年洛杉磯奧運的參賽意願，鈴木誠也沒有給出肯定答覆，僅表示：「現在說這個還很遠，所以我不能肯定，但如果我被選中並能去洛杉磯，我當然很樂意去。」

31歲的鈴木誠也，曾在2017年WBC賽事跟隨日本隊獲得銅牌，上一屆賽會他因為左側腰部受傷，在比賽前被迫退賽。本屆WBC是他第2度參賽，並繳出2轟、5打點的高水準表現，可以說是日本隊晉級8強的關鍵人物之一。

經典賽 鈴木誠也 日本隊

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