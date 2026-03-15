經典賽／「我們一直是強權」 委國教頭不支薪帶隊：世上最開心的人

委內瑞拉隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）斬斷日本隊的連霸之路，今天8強戰靠著3發全壘打轟落衛冕軍，終場以8：5贏球，繼2009年後再闖8強，總教練羅培茲（Omar López）也表示：「我們不是因為擊敗日本而成為棒球強權，我們一直都是強權。」

委內瑞拉隊在今年預賽先打出3連勝後，在D組龍頭之爭不敵多明尼加隊，排名分組第二晉級，首戰遇上預賽4勝0敗晉級的衛冕軍日本隊，亞古納（Ronald Acuna Jr.）一開賽抓準山本由伸的第2球就開轟，打下領先優勢，兩隊在比賽前半互有領先。

僅管在3局打完陷入2：5的落後，但賈西亞（Maikel Garcia）先在5局上轟出2分彈，6局上阿布瑞尤（Wilyer Abreu）的驚天3分砲轟上馬林魚隊主場右外野第二層看台，一棒逆轉戰局，也打下此戰勝利打點。

阿布瑞尤賽後指出，事情發生得太快了，感覺好到我辦法想像，也沒辦法用言語來形容，「這會是我職業生涯中最特別的時刻之一。」但他認為，賈西亞的那一轟才是真正改變比賽的一擊，「讓球隊的士氣處在高點，在那一轟之後，我們很有信心可以贏得這場比賽。」

打下這場激昂的勝利，對委內瑞拉隊總教練羅培茲來說也是意義非凡，他透露，自己接下這個任務並不支薪，「我帶隊沒有領薪水，但現在我的國家正在歡慶中。」

羅培茲透露，委國大街小巷都因為這場勝利而狂歡，「這真的讓我非常開心，我覺得我是世界上最開心的人，因為這是我唯一能為這個國家做的事情。」他也提到，這份喜悅是他唯一能夠帶走的，「20年後，我會記得我讓我的國家開心了至少1到2天，這樣就夠了。」

擊敗連續5屆打進4強、3度奪冠的日本隊，羅培茲強調，委內瑞拉就和日本、美國一樣是世界棒球強權，都在棒球這個領域占有一席之地。

亞古納今天與大谷翔平在首局的「MVP」全壘打對轟，一開賽就點燃競爭的氣氛，而能打下這場勝利前進4強，亞古納說：「這可能是我職業生涯中最重要的一場比賽，勇士隊打進世界大賽的時候我不在，但謝謝老天爺，我現在正在經歷我生涯中最美好的時刻。」