快訊

經典賽／「我們一直是強權」 委國教頭不支薪帶隊：世上最開心的人

獨／撐不住了？「這外商產險」擬撤台 在台逾25年畫句點

柯文哲首度鬆口談「橘子」滯外未歸 「看李文宗那樣誰要呆呆回來被關」

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／「我們一直是強權」 委國教頭不支薪帶隊：世上最開心的人

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
委內瑞拉總教練羅培茲獲勝後狂吼。 路透
委內瑞拉總教練羅培茲獲勝後狂吼。 路透

委內瑞拉隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）斬斷日本隊的連霸之路，今天8強戰靠著3發全壘打轟落衛冕軍，終場以8：5贏球，繼2009年後再闖8強，總教練羅培茲（Omar López）也表示：「我們不是因為擊敗日本而成為棒球強權，我們一直都是強權。」

委內瑞拉隊在今年預賽先打出3連勝後，在D組龍頭之爭不敵多明尼加隊，排名分組第二晉級，首戰遇上預賽4勝0敗晉級的衛冕軍日本隊，亞古納（Ronald Acuna Jr.）一開賽抓準山本由伸的第2球就開轟，打下領先優勢，兩隊在比賽前半互有領先。

僅管在3局打完陷入2：5的落後，但賈西亞（Maikel Garcia）先在5局上轟出2分彈，6局上阿布瑞尤（Wilyer Abreu）的驚天3分砲轟上馬林魚隊主場右外野第二層看台，一棒逆轉戰局，也打下此戰勝利打點。

阿布瑞尤賽後指出，事情發生得太快了，感覺好到我辦法想像，也沒辦法用言語來形容，「這會是我職業生涯中最特別的時刻之一。」但他認為，賈西亞的那一轟才是真正改變比賽的一擊，「讓球隊的士氣處在高點，在那一轟之後，我們很有信心可以贏得這場比賽。」

打下這場激昂的勝利，對委內瑞拉隊總教練羅培茲來說也是意義非凡，他透露，自己接下這個任務並不支薪，「我帶隊沒有領薪水，但現在我的國家正在歡慶中。」

羅培茲透露，委國大街小巷都因為這場勝利而狂歡，「這真的讓我非常開心，我覺得我是世界上最開心的人，因為這是我唯一能為這個國家做的事情。」他也提到，這份喜悅是他唯一能夠帶走的，「20年後，我會記得我讓我的國家開心了至少1到2天，這樣就夠了。」

擊敗連續5屆打進4強、3度奪冠的日本隊，羅培茲強調，委內瑞拉就和日本、美國一樣是世界棒球強權，都在棒球這個領域占有一席之地。

亞古納今天與大谷翔平在首局的「MVP」全壘打對轟，一開賽就點燃競爭的氣氛，而能打下這場勝利前進4強，亞古納說：「這可能是我職業生涯中最重要的一場比賽，勇士隊打進世界大賽的時候我不在，但謝謝老天爺，我現在正在經歷我生涯中最美好的時刻。」

亞古納 日本隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽／單場掉8分本屆最差！井端監督評委國打線「擅長對付速球」

經典賽／「優勝請負人」嘗輸球滋味 山本由伸：真的很不甘心

經典賽／只打5戰淘汰挑戰第4冠失利 日本苦吞20年來最大挫敗

經典賽／衛冕軍落馬！日本5：8遭委內瑞拉淘汰首度無緣4強

相關新聞

經典賽／日本寫隊史最慘成績氣氛沉重 凌晨近2點才離開球場

日本隊本屆組堅強陣容挑戰世界棒球經典賽（WBC）二連霸，卻在8強賽就遭到淘汰，寫下隊史參賽以來的最慘成績，比賽結束時已跨夜，全隊賽後甚至直到凌晨超過1點才陸續有球員離開球場，在場的日本媒體形容，氣氛十分沉重。

經典賽／8強出局「非常不甘心」大谷和隊友相約「下次見」

日本隊挑戰世界棒球經典賽（WBC）二連霸夢碎，大谷翔平雖有開轟表現，但也成為比賽的最後一個出局數，日本隊最終以5：8敗給委內瑞拉隊，首度無緣4強，大谷翔平賽後坦言「非常不甘心」，但也表示，有和日本隊隊友們相約，未來國際賽再相見。

經典賽／衛冕軍落馬！日本5：8遭委內瑞拉淘汰首度無緣4強

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）尋求衛冕，今天卻意外在8強戰就被擊落，在拉鋸戰中被委內瑞拉的3轟狙擊，包括阿布瑞尤（Wilyer Abreu）在6局上的驚天逆轉3分砲，終場委內瑞拉以8：5勝出搶下4強門票，日本隊不僅連霸夢碎，更是隊史首度無緣4強，終結經典賽11連勝。

經典賽／冠軍戰確定出現新面孔 日本隊寫下衛冕軍慘痛紀錄

世界棒球經典賽八強賽今天落幕，委內瑞拉隊重砲轟垮日本隊投手群，以8：5獲勝，搶下最後一張四強門票，這個結果也宣告，本屆賽事冠軍戰確定出現新面孔。

經典賽／無緣4強寫「邁阿密的悲劇」 日本教頭：各國實力都變強了

本屆世界棒球經典賽（WBC）的大震撼，擁有大谷翔平、山本由伸在列的衛冕軍日本隊，今天意外在8強戰以5：8敗給委內瑞拉，史上首次無緣經典賽4強，被日媒形容是「邁阿密的悲劇」，總教練井端弘和在賽後記者會上也語帶顫抖地：「輸球是事實。」

經典賽／澳洲棒球異軍突起 澳職棒執行長：雖被忽視但奮戰到底

澳洲代表隊於本屆世界棒球經典賽（WBC）表現亮眼；澳洲職棒執行長威廉斯（Glenn Williams）向中央社表示，賽前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。