經典賽／日本寫隊史最慘成績氣氛沉重 凌晨近2點才離開球場

日本隊本屆組堅強陣容挑戰世界棒球經典賽（WBC）二連霸，卻在8強賽就遭到淘汰，寫下隊史參賽以來的最慘成績，比賽結束時已跨夜，全隊賽後甚至直到凌晨超過1點才陸續有球員離開球場，在場的日本媒體形容，氣氛十分沉重。

身為2023年世界經典賽冠軍隊，日本隊本屆力拚衛冕、爭取隊史第4冠，預賽先打出4勝0敗的成績挺進複賽，不料到了邁阿密後，只打了1場比賽就收工，隊史首度無緣4強。

今天日本隊與委內瑞拉隊之戰，在邁阿密當地時間晚間9點開打，比賽打了3小時又7分鐘，結束時已經是隔天的凌晨。而根據日本媒體報導，賽後過了1小時，都遲遲沒見到日本隊離開更衣室通過混合採訪區。

直到當地時間凌晨約1點20分，率先通過混合採訪區的是菅野智之，神情苦澀地說了一句「辛苦了」就離開，在6局上被敲出逆轉3分砲的投手伊藤大海，則是雙眼通紅、眼眶泛淚，低著頭快步通過採訪區。

日本隊所有選手、教練團及相關人員之後陸續現身，混合採訪區直到半夜約2點關閉。日媒標題寫下「歷史性的屈辱後，日本隊的歸途步伐沉重」，內文提及，「失意的日本隊腳步沉重，空氣中瀰漫著難以簡單轉換心情的沉重氣氛。」