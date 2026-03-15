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經典賽／「WBC的債只能WBC還」 菊池雄星4年後還想再戰

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
菊池雄星於今天對委內瑞拉中繼出賽。 歐新社
菊池雄星於今天對委內瑞拉中繼出賽。 歐新社

目前效力於天使隊的34歲左投菊池雄星，生涯直到今年世界棒球經典賽（WBC）才首度披上日本隊戰袍，他先前曾表示，這次是第一次也是最後一次。但本屆8強止步的遺憾，讓他萌生再戰的想法，希望4年後的下一屆賽事，自己還能成為日本隊需要的選手。

日本隊在闖進8強後面對委內瑞拉隊，意外以5：8輸球，隊史首度無緣經典賽4強，菊池雄星在第9局登板，投1局沒有失分。就這樣結束本屆經典賽，他在坦言很遺憾，「很不甘心，感覺這賽事一轉眼就結束了，就是這種感覺。」

菊池雄星在日本隊第一階段集訓中段就提前從美國飛回日本，加入球隊的備戰，預賽被安排主投對南韓隊一戰，狀況卻不盡理想，先發3局失3分退場，對此他十分自責，「自從與球隊會合後，狀態一直沒能提升到最好，讓教練團在調度上感到很難發揮，這點我覺得很抱歉。」

日本隊預賽以4勝0敗晉級，從東京飛到邁阿密進行複賽，朝連霸之路邁進，不料第一場比賽就提前打包，菊池雄星表示：「我原以為到了美國之後才是勝負的開始，但我只投了1局就結束了，球隊也只打1場就回去了，老實說，真的有一種『沒有完全燃燒』的感覺。」

僅管結局留下遺憾，生涯首次加入國家隊經驗，仍是他心中寶貴的回憶，「非常開心，當然輸了很不甘心，但能和比我年輕10到12歲的選手一起練習，這是以前沒有過的經驗，和他們一起練習，我也學到了很多，真的是非常愉快的三周。」

菊池雄星已是本屆日本隊陣容中第二年長的投手，他曾表示這次第一次也是最後一次加入日本隊，如今他的想法也所改變，「雖然說過是最後一次，但穿上這件國家隊球衣後，對4年後又有了期待，雖然到時候39歲了，但希望能成為能讓人說出『我們需要雄星』的那種球員。」

菊池雄星表示：「在WBC欠下的債，只能在WBC還，大家都有這樣的想法，為了4年後能再次參賽，我會帶著持續進步的決心繼續努力。」

南韓隊 邁阿密 美國 經典賽

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