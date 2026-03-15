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經典賽／曾被點名是Keyman結果13支0 近藤健介賽後抱頭「呆然」

聯合新聞網／ 綜合報導
近藤健介最在今年經典賽交出1支0的成績。 美聯社
近藤健介最在今年經典賽交出1支0的成績。 美聯社

經典賽開打前，大聯盟曾點名近藤健介會是日本隊「關鍵人物」，給予他很高的評價；但沒想到，今天日本在對委內瑞拉8強賽中，沒不僅未能排進先發，最後九局代打還遭到三振出局，跟著球隊一起吞下淘汰命運，最終在今年經典賽留下13支0成績，這位接續在大谷翔平「悲情第二棒」，日媒報導形容他賽後，「獨自站在那裡，神情恍惚，雙手抱頭。」

日本隊今天在世界棒球經典賽（WBC）8強賽事5：8不敵委內瑞拉，慘遭淘汰。作為上屆WBC奪冠功臣的近藤健介，在本屆賽事打得荒腔走板，最終留下「13支0、吞3K、打擊率0」的慘淡成績單。在今天日本確定落敗後，場邊媒體也拍到近藤健介神情呆滯地抱著頭，露出難以置信的模樣。

在2023年WBC賽事中，近藤健介擔綱球隊第二棒為球隊奪得世界冠軍做出實質貢獻，該屆賽會他的打擊率高達3成46，總計26個打席敲出9支安打，其中，上壘率也高達5成，是封王功臣之一。

在本屆WBC正賽開打之際，他同樣被寄予厚望，球隊也將他安排在兩大重炮手大谷翔平、鈴木誠也之間，繼續擔任第二棒，期待利用他的選球和上壘能力幫助球隊添得分數。但是，在預賽前幾場比賽，近藤健介卻陷入迷航，在首戰面對實力較次的中華隊留下「5打數無安打、通通都是滾地球出局」的紀錄，隨後在對陣捷克隊的比賽中，他甚至被教練團移出先發打線名單。

而在今天對委內瑞拉比賽，近藤健介同樣在板凳上待命，直到9局下半他才迎來登場機會，在一人出局、雙方比數5：8時，他以代打身分上場打擊，但最後被委內瑞拉終結者帕倫西亞（Daniel Palencia）三振出局。本屆賽會，近藤健介留下「13支0、吞3K、打擊率0」的慘淡成績，僅選到1次保送上壘記錄。

根據日媒《體育報知》報導，日本隊輸球後，近藤健介神情呆滯抱著頭，露出難以置信的模樣，並寫道：「這位曾在2024年榮獲太平洋聯盟MVP、奪得多項獎項的天才打者，最終在這個大舞台上留下了充滿遺憾的結果。」

賽後他懊惱對日媒表示，「我什麼事也做不了...。」接著他說，「被選中參加這次比賽，來的時候我以為自己會贏；但最終什麼也沒做成，所以我意識到還有很多需要改進的地方，我還需要成長。」

「今天看著對方的打者，他們的揮棒都很有力，我意識到自己還有很大的提升空間，揮棒的力量也需要提高，我想提升自己的水準才行。」他說誓言要捲土重來。

經典賽 近藤健介 日本隊 大谷翔平

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