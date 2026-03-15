經典賽／「優勝請負人」嘗輸球滋味 山本由伸：真的很不甘心

日本隊強投山本由伸連續兩屆經典賽參戰，但這次沒能再延續他的「冠軍體質」，今天8強戰先發4局失2分，日本隊最終以5：8不敵委內瑞拉隊，隊史首次無緣4強，山本由伸賽後直言：「真的很不甘心。」但也表示很榮幸仍再次代表日本隊出賽。

山本由伸前一次參與經典賽時還是日職球員身分，這次則是大聯盟選手，且帶著去年世界大賽MVP的頭銜，扛起日本隊頭號先發，預賽首戰出戰中華隊，今天再被安排在8強戰出馬。

此戰山本由伸開賽投第2球就挨轟，且連續兩局失分，合計投4局用69球，被敲4支安打都是長打（1轟）送出5次三振，失2分。他在球隊領先時退場，但牛棚沒能守住局面，日本隊連霸夢碎，本屆經典賽提前畫下句點。

賽後山本由伸直言：「真的很不甘心。」他提到：「一開始就被全壘打，第二局又因長打失分被超前，雖然第三、四局有穩住，但開局失分讓比賽走勢對我們不利，因為對手是非常有氣勢的球隊。」

這也是他2024年赴美發展後，首次代表日本隊參戰，山本由伸表示：「雖然今天輸了很遺憾，但能再次穿上日本隊球衣比賽，仍覺得非常開心，隊友接納我、給我溫暖，我很感激。」他也表示，回到道奇隊後會繼續朝三連霸的目標努力。

山本由伸被日本媒體封上「優勝請負人」的稱號，自2019年起在各項棒球大賽都拿過冠軍，包括當年世界12球賽、2020東京奧運、2021年日本大賽、2023年世界棒球經典賽，以及連續兩屆世界大賽冠軍，但這次經典賽意外在8強就落敗。