經典賽／單場掉8分本屆最差！井端監督評委國打線「擅長對付速球」

「日本武士」今天在世界棒球經典賽（WBC）8強賽事慘遭「滑鐵盧」，儘管投手群精銳盡出，無奈仍遭到對手委內瑞拉打線以3轟炮擊，終場以5：8落敗，爆冷止步8強，創下隊史在WBC的最差戰績，而單場狂掉8分也寫下本屆失分最多記錄。賽後，日本隊總教練井端弘和談到對手時表示，他們不僅打線火力凶猛，且擅長對付快速球，造成日本投手群不小壓力。

日本隊在此役推派6名投手輪番上陣，依序是山本由伸、隅田知一郎、藤平尚真、伊藤大海、種市篤暉和菊池雄星，然而卻慘遭委內瑞拉打者輪番轟炸，全場一共擊出10支安打，包含3發全壘打。其中，伊藤大海在6局上被阿布瑞尤（Wilyer Abreu）扛出一發右外野方向深遠三分砲，將比分逆轉為7：5，對日本隊造成重傷害；隨後，委內瑞拉在第8局利用守備失誤，再跑回1分，終場就以3分差擊敗衛冕軍日本，拿下晉級4強的門票。

賽後，井端弘和在記者會上表示：「我充滿信心地派出了投手。結果就是這樣，但我認為上場的投手們表現不錯。」談到委內瑞拉的打線，他稱讚道：「他們很多打者都非常擅長對付快速球。我覺得他們火力很猛，因為都能把我們投手的快速球打出去。」

此外，井端弘和還補充，「每個國家都在變得更強。我們這次輸了，但我希望日本能變得更強，下次贏得比賽。」

在今天委內瑞拉擊敗日本後，本屆WBC賽事4強隊伍也確定出爐，分別是美國、多明尼加、義大利和委內瑞拉晉級。接下來，美國、多明尼加將在3月16日上午8點（台灣時間）展開對決，另一組對戰組合義大利、委內瑞拉則是在3月17日上午8點開打。