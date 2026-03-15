經典賽／4強隊伍大洗牌 多明尼加、委內瑞拉獲奧運門票

委內瑞拉擊敗日本也取得奧運參賽資格。 路透

2026世界棒球經典賽（WBC）驚奇不斷，最終4強也全數出爐，明天將由美國隊與多明尼加隊兩支重砲部隊交手，後天由義大利隊與委內瑞拉隊碰頭，多明尼加隊及委內瑞拉隊也雙雙搶下2028年洛杉磯奧運的參賽門票。

本屆4強隊伍大洗牌，只有美國隊是連續兩屆力拚決賽門票，上屆打進4強的另3支隊伍，擁有大谷翔平、山本由伸的衛冕軍日本隊，在8強意外止步，另外墨西哥隊、古巴隊則是都在預賽就提前出局。

美國隊今年組成史上最強陣容迎接經典賽，預賽最終戰大意敗給義大利隊，差點瀕臨淘汰，但「起死回生」後，8強戰擊敗加拿大隊，連續三屆晉級4強。明天的對手多明尼加隊同樣擁有豪華打線，且預賽至今不僅維持全勝，團隊累積13發全壘打追平經典賽紀錄，還有望再寫新猷。

另一組四強戰將由義大利隊與委內瑞拉隊交手。義大利隊今天在8強戰淘汰波多黎各隊，隊史首闖4強，預賽至今拉出5連勝，堪稱本屆最大黑馬。而原本外界認為的爭冠大熱門日本隊，在8強戰意外落馬，6屆賽事以來首次無緣4強，委內瑞拉隊在雙方的拉鋸戰中逆轉贏球，繼2009年後再返4強。

委內瑞拉隊在2009年經典賽不敵南韓隊，無緣決賽，因此明天與義大利隊的交手，雙方勝隊都將寫下隊史首闖決賽的紀錄，本屆經典賽爭冠組合確定會有新面孔。

這次經典賽也攸關2028年洛杉磯奧運棒球賽的參賽門票，除了奧運地主隊美國直接取得參賽權外，在這次賽事排名最佳的2支美洲球隊，將能拿下奧運門票，最終這兩席確定由多明尼加隊和委內瑞拉隊拿下。