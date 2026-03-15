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經典賽／冠軍戰確定出現新面孔 日本隊寫下衛冕軍慘痛紀錄

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經典賽／冠軍戰確定出現新面孔 日本隊寫下衛冕軍慘痛紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
委內瑞拉、義大利後天不管是誰勝出，將是首次晉級冠軍戰，也是史上第7支打進爭霸戰的球隊。 美聯社
委內瑞拉、義大利後天不管是誰勝出，將是首次晉級冠軍戰，也是史上第7支打進爭霸戰的球隊。 美聯社

世界棒球經典賽八強賽今天落幕，委內瑞拉隊重砲轟垮日本隊投手群，以8：5獲勝，搶下最後一張四強門票，這個結果也宣告，本屆賽事冠軍戰確定出現新面孔。

經典賽四強賽明天開打，美國、多明尼加率先對決，分別推出史肯斯（Paul Skenes）、塞佛里諾（Luis Severino），委內瑞拉、義大利後天交手，兩場比賽勝隊18日進行冠軍戰，開打時間都是台灣時間上午8點。

多明尼加、美國分別是2013、2017年冠軍，委內瑞拉、義大利後天不管是誰勝出，將是首次晉級冠軍戰，也是史上第7支打進爭霸戰的球隊。

過去5屆冠軍戰依序是2006年日本勝古巴、2009年日本勝南韓、2013年多明尼加勝波多黎各、2017年美國勝波多黎各、2023年日本勝美國。

日本今天吞下隊史在經典賽最大挫敗，也是第2支衛冕軍在隔屆賽事未能晉級四強，上次是多明尼加2013年封王後，2017年止步八強。

波多黎各 史肯斯 日本隊 經典賽

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