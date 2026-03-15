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經典賽／衛冕軍落馬！日本5：8遭委內瑞拉淘汰首度無緣4強

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經典賽／只打5戰淘汰挑戰第4冠失利 日本苦吞20年來最大挫敗

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導

日本隊今天在世界棒球經典賽八強賽失利，以5：8不敵委內瑞拉隊，挑戰2連霸、隊史第4冠失利，這是日本在經典賽開打20年最大挫敗。

過去5屆賽事，日本隊是全球唯一連續打進四強的球隊，2006、2009、2023年奪下冠軍，2013、2017年排名第3，今年只打5場比賽（預賽4連勝）就在八強賽遭淘汰，寫下隊史最慘紀錄。

日本隊在預賽C組4場比賽對中華、南韓澳洲、捷克隊一共攻下34分，合計只失9分，今天光是對委內瑞拉隊之戰就掉了8分，成為隊史罕見大量失分紀錄。

委內瑞拉隊今天轟出3支全壘打，重創日本投手群，成為贏球關鍵，繼2009年排名第3後，隊史第2次晉級四強。

攤開經典賽歷屆四強紀錄，日本隊晉級5次仍是最多，美國隊4次、多明尼加隊3次，接著是古巴、南韓、委內瑞拉、波多黎各、荷蘭隊各2次，墨西哥和義大利隊各1次，共有10個國家拿過四強門票，義大利隊今年成為第2支歐洲晉級球隊。

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