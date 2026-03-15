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經典賽／大谷翔平生涯經典賽累計4轟 追平吉田正尚紀錄

中央社／ 綜合外電報導
大谷翔平參加兩屆經典賽，累積轟出4發全壘打。 美聯社
大谷翔平參加兩屆經典賽，累積轟出4發全壘打。 美聯社

日本與委內瑞拉在世界棒球經典賽（WBC）8強激烈交鋒，1局上委國開路先鋒亞古納（Ronald Acuna Jr.）首打席開轟後，大谷翔平1局下首打席隨即回敬一支陽春砲，敲出他在本屆賽事第3支全壘打。

日本今天在美國邁阿密與委內瑞拉交手，1局上委內瑞拉開路先鋒亞古納從日本先發投手山本由伸手中敲出中右外野全壘打，助委內瑞拉先馳得點。大谷翔平1局下轟出首局首打席全壘打，提振日本隊氣勢，也成為經典賽史上首次同場出現兩隊首名打者都開轟的比賽。

日媒「體育報知」報導，大谷今天首打席面對委內瑞拉王牌左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez），在2壞1好的情況下，瞄準低角度的曲球，擊出強勁平飛球，飛行約130公尺後落在右外野看台，扳平兩隊比數。

在經典賽史上，日本代表隊第一棒打者開轟的前例只有3個人，分別為2006年的鈴木一朗、2013年的鳥谷敬，以及2017年的山田哲人。

這也代表大谷是經典賽史上，日本第4個以開路先鋒之姿開轟的選手。對他而言，這也是他在「日本武士隊」包含強化比賽在內，生涯首次首打席敲出全壘打。

C組預賽期間，日本6日對上台灣時，大谷曾揮出震撼全場的滿貫砲，隔天對上韓國時也曾敲出陽春砲。雖然大谷在C組第3戰對上澳洲無安打，第4戰對捷克時沒上陣，但移師邁阿密後，依舊氣勢如虹。

大谷在2023年經典賽也曾敲出1支全壘打，生涯在經典賽累計4轟，超越多村仁、中田翔、筒香嘉智的3轟紀錄，追平吉田正尚，並列史上最多。

邁阿密 經典賽 日本

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