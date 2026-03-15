經典賽／伊藤大海遭重擊！委內瑞拉6局上轟逆轉3分彈 7：5領先日本

日本隊今天在8強戰對上委內瑞拉隊，兩隊從開賽起就用全壘打互轟，日本隊雖在3局下有森下翔太敲出超前3分砲，但委內瑞拉隊在第6局由阿布瑞尤（Wilyer Abreu）掃出驚天3分砲，一棒以7：5逆轉戰局，委內瑞拉隊要回領先。

委內瑞拉隊此戰開賽兩度取得領先，日本隊則是在3局下進帳4分大局，打下5：2的領先，但山本由伸投完4局退場後，日本隊牛棚沒能擋下委內瑞拉隊的火力，5局上賈西亞（Maikel Garcia）從隅田知一郎手中轟出2分砲，先將比數追成1分差。

6局上日本隊換上第4任投手、去年日職澤村賞得主伊藤大海登板，但連續被敲2支安打，接著一顆90.9英里的直球，被阿布瑞尤轟上馬林魚隊球場右外野第二層看台，委內瑞拉隊反以7：5超前比數。