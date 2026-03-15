經典賽／井端弘和目睹森下翔太開轟 日媒形容慶祝動作異常誇張

日本隊挑戰連續6屆經典賽晉級四強，森下翔太3局下轟出3分全壘打，一度幫助球隊取得領先，日媒「體育報知」指出，日本監督井端弘和在球員休息區第一個跳出來，做出了一個異常誇張的慶祝動作。

鈴木誠也1局下獲得保送，但盜向二壘受傷退場，森下翔太臨危受命，接替中外野區守備，3局下從委內瑞拉隊先發左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）的手中轟出3分砲；體育報知指出，森下翔太幫助日本隊擺脫困境，井端弘和從球員休息區跳出來，相當興奮揮拳慶祝。

森下翔太在2好2壞後，逮中81.5英里變速球，轟上左外野看台，儘管打擊動作遭到破壞，還是全力完成揮棒動作，形成388英尺全壘打。

體育報知指出，森下的主要防區是右外野，但為了應付緊急狀況，他在宮崎集訓就開始練習中外野，今天這場關鍵比賽意外獲得上場機會。

大谷翔平、森下翔太今天先後開轟，日本隊成為本屆經典賽第3支達到10支全壘打的球隊，前兩名是多明尼加隊14轟、義大利隊12轟；大谷3支全壘打也和墨西哥隊杜蘭（Jarren Duran）、義大利隊帕斯昆蒂諾（Vinnie Pasquantino）並列領先。