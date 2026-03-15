經典賽／賈西亞2分彈砲轟隅田知一郎 委內瑞拉追成1分差

日本隊、委內瑞拉隊今天在世界棒球經典賽（WBC）8強交手，比賽前段就形成砲聲隆隆的打擊戰，日本隊在3局下靠森下翔太3分砲轟回3分領先，但山本由伸退場後，委內瑞拉隊在5局上靠賈西亞（Maikel Garcia）的2分砲將比數追成4：5的1分差。

委內瑞拉隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）在首局首打席抓山本由伸投出的第2球敲出全壘打，但大谷翔平下半局從蘇亞雷斯（Ranger Suarez）手中回敬一發追平轟。委內瑞拉隊接著在2局上又靠連續長打取得2：1領先。

3局下日本隊展開反攻，日本隊靠兩次保送上壘後，佐藤輝明二壘打敲回追平分，替補鈴木誠也上場的森下翔太轟出左外野3分砲，一棒替日本隊打下5：3的領先。

山本由伸投完4局退場，由左投隅田知一郎登板，但他在5局上面對首名打者先投出保送，三振亞古納後，被賈西亞轟出左外野2分全壘打，委內瑞拉隊將比數追成1分差，接著他再K掉阿拉斯（Luis Arraez）後退場，由藤平尚真接替上場，順利結束這個半局。