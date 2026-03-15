經典賽／屢被長打仍未失控！山本由伸4局5K失2分 用69球退場

山本由伸今天在世界棒球經典賽（WBC）8強戰先發，出戰委內瑞拉隊，度過前兩局的不穩，之後展現去年世界大賽MVP的實力，隊友也提供火力支援逆轉戰局，日本隊4局打完5：2領先，山本由伸在投完4局後退場。

山本由伸在本屆經典賽的第二場先發，今天一開賽投出的第2顆球、96.6英哩（155公里）的直球，被亞古納（Ronald Acuna Jr.）轟出中右外野全壘打牆，一開賽先失分。但下半局有大谷翔平回敬一轟替日本隊追平比數。

第2局山本由伸仍挨連續長打再失1分，投到第3局狀況回穩則回穩，雖被首名打者擊出二壘打，但接著連續抓下6個出局數，日本隊也在3局下攻進5分大局取得領先，山本由伸投完4局後退場，日本隊換上左投隅田知一郎登板接替。

山本由伸此戰投4局用69球，未達8強的單場用球數上限80球，被敲4支安打都是長打，包括1發全壘打，送出5次三振，有一次保送，失2分。