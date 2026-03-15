經典賽／山本由伸連兩局挨長打失分 日本隊1：2落後委內瑞拉

日本隊推王牌投手山本由伸擔任經典賽8強戰先發，今天在邁阿密馬林魚球場對上委內瑞拉，他在開局的表現卻令人有些意外，首局挨轟、第二局又被連敲2支長打失分，投完前2局被揮出3支長打失2分，日本隊1：2落後。

山本由伸今天面對委內瑞拉打線，開賽投出的第2球就被亞古納（Ronald Acuna Jr.）轟出一發陽春全壘打，委內瑞拉先從他手中打下1：0領先。下半局大谷翔平回敬一發右外野陽春砲，替他討回失分，日本隊1：1追平比數。

但山本由伸續投第2局依舊有狀況，連續被托瓦（Ezequiel Tovar）、托瑞斯（Gleyber Torres）敲出二壘打再失1分，日本隊又陷入落後，且接著對下一棒投出四壞球保送，形成無人出局一、二壘有人的局面，但山本由伸即時穩住陣腳，連抓3個出局數化解危機分。