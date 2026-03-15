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經典賽／MVP開轟對決！ 山本由伸投第2球挨轟 大谷翔平追平轟討回來
日本隊今天在世界棒球經典賽8強戰迎戰委內瑞拉隊，排出去年道奇隊世界大賽MVP山本由伸先發，一開賽投出第二球就就被亞古納（Ronald Acuna Jr.）轟出陽春全壘打，但大谷翔平下半局馬上還以一發全壘打追平比數，首局就用全壘打轟大比拚。
日本隊力拚經典賽二連霸，預賽4勝0敗戰績晉級，今天8強戰面對D組第二的委內瑞拉隊，再推出陣中王牌投手山本由伸登板，但委內瑞拉隊開路先鋒亞古納抓準他投出的第二球、96.6英哩（155公里）的直球，轟出中右外野全壘打牆，日本隊一開賽先陷入0：1落後。
但委內瑞拉隊的領先優勢沒維持多久，1局下左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）登板，擔任日本隊開路先鋒的大谷翔平，也抓準他一顆滑球轟上右外野看台，一棒就將比數追成1：1平手，也替日本隊討回氣勢。
兩名大聯盟MVP在此戰首打席就用全壘打互轟，讓這場日委戰一開始就有精彩好戲，亞古納為2023年國聯MVP，大谷翔平則是手握4座MVP。
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