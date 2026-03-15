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經典賽／日本8強對決委內瑞拉 山本先發、大谷翔平再扛第一棒

中央社／ 邁阿密14日綜合外電報導
大谷翔平 法新社
大谷翔平 法新社

日本與委內瑞拉雙雙挺進世界棒球經典賽（WBC）8強，稍晚將對決並爭取4強門票。日本隊已經公布先發名單，洛杉磯道奇隊球星大谷翔平再度擔任「第一棒、指定打擊」。

日媒「產經體育」報導，預賽期間12打數沒有安打的32歲日本職棒福岡軟銀外野手近藤健介，未被列入此役先發，由27歲阪神虎外野手佐藤輝明擔任「第2棒、右外野手」，連續第2場比賽先發。

日本也派出「王牌」先發投手、27歲美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的名將山本由伸；而目前效力於洛杉磯天使隊的菊池雄星也待命準備中繼。

日本今天在美國邁阿密的貸得寶公園（loanDepotPark）出戰委內瑞拉的先發名單如下：

1棒．指定打擊：大谷翔平

2棒．右外野手：佐藤輝明

3棒．中外野手：鈴木誠也

4棒．左外野手：吉田正尚

5棒．三壘：岡本和真

6棒．一壘：村上宗隆

7棒．二壘：牧秀悟

8棒．游擊：源田壯亮

9棒．捕手：若月健矢

日本在上屆經典賽奪冠，並尋求在本屆賽事二連霸。經典賽8強開始就是淘汰賽，輸球的隊伍直接出局，所以這場比賽是關鍵戰役。而日本與委內瑞拉今天的勝方，將與義大利與波多黎各之間的勝方在準決賽碰頭。

日本職棒 大聯盟 委內瑞拉 經典賽

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