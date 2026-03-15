經典賽／山本領軍日本拚連6屆四強 井端弘和下達必勝令

世界棒球經典賽四強已有多明尼加、美國、義大利晉級，最後一席將是日本、委內瑞拉勝隊；日本監督井端弘和賽前表示，今天這場比賽全力以赴，必須贏球才能考慮其他的事。

經典賽開打20年，日本在過去5屆賽事都晉級四強，創下大會最佳紀錄，2006、2009、2023年都獲冠軍；美國今年第4次闖進四強，多明尼加則是第3次，義大利隊史首次晉級。

井端弘和被問到日本棒球和過去相較有哪些變化時，他說：「得分方式有很多種，我們仍然利用速度和其他優勢，與過去相比變化不大。」

日本今天推出王牌投手山本由伸登板先發，他在預賽對中華隊之戰投2.2局用掉53球，最快球速98.5英里（約158.5公里），未被揮出安打、未失分，送出2次三振和3次保送。

委內瑞拉唯一晉級四強是2009年，今天在邁阿密馬林魚球場對決日本，推出30歲左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）先發，過去在費城人隊8年投出53勝37敗7中繼4救援、防禦率3.38，年初和紅襪隊簽下5年1億3000萬美元合約，轉戰美聯戰場。