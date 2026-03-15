經典賽／義大利淘汰波多黎各 晉級四強創隊史最佳紀錄

義大利隊在本屆世界棒球經典賽愈戰愈勇，今天在休士頓大金球場（Daikin Park）進行的八強賽，打完前4局就攻下8分奠定勝基，終場以8：6獲勝，從預賽至今打出5連勝，後天四強賽的對手將是日本、委內瑞拉勝隊。

義大利在2013、2023年經典賽闖進八強，本屆賽事更上一層樓，締造隊史最佳紀錄；波多黎各連續兩屆止步八強，隊史最佳仍是2013、2017年奪下亞軍。

義大利推出擁有兩年大聯盟資歷的24歲左投艾達吉里（Sam Aldegheri）登板先發，開賽第4球就被波多黎各開路先鋒卡斯楚（Willi Castro）轟出中左外野方向全壘打。

波多黎各先發投手盧戈（Seth Lugo）是大聯盟10年老將，首局狀況不佳，面對前3名打者出現兩次保送，再被帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino）、佐恩（Dominic Canzone）、卡利安諾（Jac Caglianone）連續揮出安打失3分，只投0.1局、6人次就退場。

莫蘭（Jovani Moran）接替投球，先投出保送，再被杜拉齊歐（J.J. D'Orazio）揮出高飛犧牲打，義大利打完這半局4：1領先。

艾達吉里2局上也出狀況，1出局後連續保送兩人、再投出觸身球形成滿壘，由雅各（Alek Jacob）接替投球，面對馬多納度（Martin Maldonado）又是觸身球，讓波多黎各攻下1分。

義大利4局下攻勢再起，先吞兩次三振形成2出局，接著連獲3次保送形成滿壘，費雪（Andrew Fischer）、杜拉齊歐連續揮出二壘打，一口氣攻下4分，形成8：2領先。

波多黎各連續5局未得分，8局上展開反攻，柯特斯（Carlos Cortes）揮出安打，再獲兩次保送形成滿壘，接著靠內野滾地球、暴投、瓦茲奎茲（Christian Vazquez）安打攻下4分，終場仍以2分之差落敗。

義大利推出7名投手應戰，全場被揮出7支安打、出現8次四死球（3次觸身球），投出9次三振；波多黎各8名投手被揮出8支安打、出現9次四死球（1次觸身球），飆出13次三振。

經典賽四強名單已經確定三席，多明尼加、美國將在明天四強賽交手，兩隊分別在2013、2017年獲得冠軍。