經典賽／WBC四強賽 美國賽揚強投史金斯將戰多明尼加豪華打線

第6屆世界棒球經典賽（WBC）美國隊將於4強賽推出MLB國家聯盟賽揚獎得主史金斯主投，對決全隊充滿強棒豪打的多明尼加，雙方都被各界視為本屆奪冠熱門隊伍。

美國職棒大聯盟MLB官網專文報導，美國隊展現出高度凝聚力，在享受團隊情誼之餘，也深知「非金即敗」的沉重壓力；相較之下，多明尼加則洋溢著表演欲與奔放氣息，這支勁旅不僅能揮出重砲，更懂得如何享受比賽。

儘管日本隊以衛冕軍身分參賽並展現強大實力，但在本屆20個參賽國中，沒有任何隊伍的陣容比美、多兩隊更具MLB球星光環。

目前美國隊陣容中，共有9名球員去年獲得大聯盟年度最有價值球員（MVP）票選的選票，包括美國聯盟MVP紐約洋基重砲賈吉（Aaron Judge）、史金斯（Paul Skenes）、西雅圖水手強棒拉利（CalRaleigh）、堪薩斯市皇家小維特（Bobby Witt Jr.）、明尼蘇達雙城巴克斯頓（Byron Buxton）。

還有費城費城人巨砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）、芝加哥小熊柯羅-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、密爾瓦基釀酒人圖蘭（Brice Turang）以及洛杉磯道奇史密斯（Will Smith）等大聯盟好手。

多明尼加同樣坐擁9名大聯盟頂級球星，包括索托（Juan Soto）、羅德里格斯（Julio Rodríguez）、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、小葛雷諾（Vladimir GuerreroJr.）、馬查多（Manny Machado）。

還有馬爾特（Ketel Marte）、貝德摩（GeraldoPerdomo）、卡米內羅（Junior Caminero）以及桑傑士（Cristopher Sánchez）。

星光熠熠的對戰組合話題十足，但最受矚目焦點莫過於曾就讀空軍官校、夢想成為F16戰機飛行員，去年的國聯賽揚獎得主史金斯，他將全力壓制本屆WBC已經狂轟14支全壘打的多明尼加打線。

多明尼加預計派出塞維里諾（Luis Severino）主投，他曾在本屆經典賽D組預賽先發對上荷蘭，繳出4局被敲3安失1分的好表現，並順利奪下勝投。

美多大戰將於美東時間15日晚間8時開打，勝方將於美東時間17日晚間8時在貸得寶公園球場（loanDepot Park）爭奪冠軍，對手將是「義大利對波多黎各」以及「日本對委內瑞拉」兩組8強賽勝方之間的贏家。

多明尼加過去僅在2013年進過一次決賽，當年擊敗波多黎各奪冠。美國隊則是近2屆都闖入決賽，分別是2017年奪冠，以及2023年不敵日本。

這次是美國與多明尼加第4度在經典賽交手，卻是首度在4強戰狹路相逢。