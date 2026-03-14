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經典賽／韓國球員專注看索托打擊畫面引熱議 網引大谷名言狠酸：難怪比分是這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
多明尼加展現壓倒性的投打戰力。 法國新聞社
多明尼加展現壓倒性的投打戰力。 法國新聞社

韓國隊今天在經典賽的8強賽迎戰超強勁旅多明尼加，以0比10在7局提前結束比賽吞下慘敗。這場一面倒的比賽除了戰況引發討論外，韓國球員賽前的一段畫面也在社群媒體上掀起話題。

根據美國棒球Podcast節目《WBC Central》主持人史普拉德林（Shawn Spradling）在社群平台X分享的影片顯示，賽前多明尼加隊進行自由打擊時，韓國球員聚集在右外野界外區，停下手邊動作觀看對方打擊練習，神情顯得相當專注。當時在打擊籠中揮棒的正是多明尼加超級巨星索托（Juan Soto）。

這段影片曝光後迅速在網路上流傳，部分球迷認為韓國球員在比賽前流露出對對手的「羨慕」或「崇拜」，並將此與最終的比賽結果連結起來。社群平台上出現不少諷刺留言，有球迷寫道：「他們看著看著就變成多明尼加球迷了，結果真的輸了。」也有人表示：「太崇拜對手了」、「比賽中看起來也像是這樣。」

甚至有球迷引用2023年經典賽決賽前，日本二刀流巨星大谷翔平在隊內演說時留下的名言「不要再憧憬對手了」，藉此調侃韓國隊的賽前畫面。

部分日本球迷也留言表示：「憧れるのはやめましょう！（不要再憧憬了）」、「看到韓國球員賽前看多明尼加打擊練習，好像真的在羨慕對方。」

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