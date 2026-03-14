經典賽／林凱威用西班牙語打招呼 威能帝：下次可以幫台灣出賽

經典賽中華隊在分組賽被淘汰，投手林凱威回中職母隊味全龍，今天與樂天桃猿隊洋投威能帝相見歡，威能帝開玩笑表示，下次我可以幫台灣出賽。

威能帝是中職2025年賽季MVP，不過他的母國多明尼加大聯盟球星雲集，參加經典賽機率幾乎是0。這次經典賽期間，有許多球迷注意到林凱威外型神似威能帝，笑稱他是「林凱威能帝」。

今天兩人在中職熱身賽相見歡並留下合影，林凱威用流利的西班牙語打招呼。威能帝稱讚，「你看起來更壯了。」林凱威回：「像你一樣。」

林凱威提到，「大家說我們像雙胞胎。」威能帝笑回：「我知道，下一次我可以幫台灣出賽。」林凱威開玩笑表示，「對！我們是兄弟，我們血統一樣。」