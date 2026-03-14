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經典賽／痛批賽程「偏袒美日」韓媒：乾脆兩國打3戰2勝

聯合新聞網／ 綜合報導
2023年經典賽美國和日本球迷。 美聯社
2023年經典賽美國和日本球迷。 美聯社

世界棒球經典賽從8強賽起都在美國進行，有南韓媒體質疑，主辦方為了讓決賽上演「美日大戰」，量身訂做賽程。

韓媒《金融新聞》記者全尚一以「既然如此，乾脆兩國打三戰兩勝，強行安排美日決賽的WBC鬧劇」為題報導。內容提到，根據賽會規定，如果美國與日本晉級8強，不論分組賽排名如何，都會被固定安排在對戰表第2與第4位置，20隊僅美國與日本享有這項條件。

這樣是為了避免兩隊在8強或4強提前交手，只能在決賽相遇，等於一開始就把對戰表量身訂做，確保美日決賽的戲碼。2023年同樣用此規定，最終也完成美日夢幻對決的劇本。

8強賽程。 圖／聯合新聞網製作。
8強賽程。 圖／聯合新聞網製作。

全尚一認為，大聯盟主導這項賽事，日本大企業又是主要贊助商，有人認為給特殊待遇無可厚非，但這種做法是在侮辱其他參賽國流下的汗水。

全尚一批評韓國與多明尼加等隊伍就算打進四強，可能也成為「美日決賽」劇本的配角。如果經典賽想成為棒球界最高等級國際賽，要先拋棄這種資本邏輯與小動作，不公平的環境下，不可能產生真正令人感動的比賽。

經典賽 美國 日本 南韓

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