經典賽／首登大聯盟投手丘卻吞慘敗！南韓高祐錫：說沒時差影響是騙人的

南韓隊今天在經典賽8強遭多明尼加以10：0提前結束比賽，2年前旅美卻沒登上大聯盟投手丘的「蠶室吳昇桓」高祐錫直呼終於圓夢。

高祐錫曾是韓國職棒頂級終結者，因投球姿勢和成績頂尖，加上LG雙子隊主場在蠶室棒球場，被韓國球迷譽為「蠶室吳昇桓」。2024年他與大聯盟教士隊簽下2年450萬美元合約，卻因春訓表現不佳從小聯盟開季，同年5月就被交易至馬林魚隊，此後他一直留在小聯盟打拼，去年6月又和老虎隊簽小聯盟合約。

高祐錫上屆經典賽披上南韓戰袍，曾揚言要對大谷翔平投觸身球遭炎上。本屆他再度參戰，隨隊闖進8強，來到邁阿密馬林魚隊主場比賽。他是此戰南韓第8任投手，繳出1局無失分好表現。

賽後高祐錫受訪時強調，「能打進8強值得肯定，但不管對手再強，輸到被提前結束，整隊都必須反省。」他也點出時差問題，「如果說完全沒受時差影響，那是騙人的。不過身為職業選手，不能拿這當藉口。對方打者確實很強，我們自己也崩盤了，如果下次這種賽事再碰到，希望能贏回來。」

生涯首度踏上大聯盟投手丘的高祐錫也有感而發，「去年、前年在美國生活時，我想過或許有一天能站上這裡，但總覺得很遙遠。很感謝隊友們，同時也覺得有些遺憾，因為那代表我自己還不夠好，才無法早點站上這裡。」