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經典賽／「扣倒」韓國後小葛雷諾受訪用日文致謝 網讚：好可愛！

聯合新聞網／ 綜合外電報導
小葛雷諾展現拚戰精神，上演飛撲滑壘為球隊跑回首分。 法新社
小葛雷諾展現拚戰精神，上演飛撲滑壘為球隊跑回首分。 法新社

世界棒球經典賽8強戰上演一面倒戰局，戰力超強的多明尼加以10比0「扣倒」韓國，強勢挺進4強。此役多明尼加重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）展現拚戰精神，不僅上演飛撲滑壘為球隊跑回首分，賽後接受訪問時更以日文說出「謝謝」，意外成為話題焦點。

多明尼加此役打線全面發揮，從比賽初期便掌握節奏。第2局，小葛雷諾在首個打席選到保送上壘，隨後卡米內洛（Junior Caminero）敲出二壘安打，小葛雷諾從一壘一路全速狂奔，最終以飛撲滑壘方式躲過捕手觸殺，成功跑回全場第一分，點燃多明尼加攻勢。

談到這次精彩得分，小葛雷諾賽後表示，隊友的提醒幫助他做出正確判斷。「那是一個很棒的瞬間，羅德里奎茲（Julio Rodríguez）給了我很好的指示，算是一次很大的幫助。」

他也強調自己願意為球隊付出一切。「為了這支球隊，我願意做出任何犧牲，只要能幫助球隊贏球就好。」

在這次衝刺得分後，小葛雷諾的球衣幾乎從胸前到背後都沾滿泥土，展現十足拚勁。他表示，若自己的表現能帶給球迷感動，那會是最棒的事情。「如果能讓球迷感動，我會非常開心。身為多明尼加國家隊的一員，我感到非常自豪。」

比賽結束後，小葛雷諾在球場接受日本轉播單位訪問，最後特地用日文說出「謝謝」，引發日本球迷與媒體熱烈討論。社群平台上不少球迷留言表示：「小葛雷諾用日文說謝謝好可愛」、「他說日文真的太有趣了」、「那句『謝謝』太棒了」。也有日本媒體甚至好奇地詢問：「到底是誰教他的？」

事實上，小葛雷諾會說簡單日文並非偶然。根據大聯盟官網先前報導，他在多倫多藍鳥春訓期間與新加盟的日本重砲岡本和真互動頻繁，兩人不僅被分在同一組進行打擊訓練，也經常一起進行守備練習。

小葛雷諾曾透露，岡本和真教過他一些日文，但他坦言日文並不容易學習。「日文真的很難，不過岡本也會說一點西班牙文，他常常用西班牙文跟我聊天，我很高興他會講西班牙文。」

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