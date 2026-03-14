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經典賽／「雖然結束的方式令人遺憾⋯⋯」 柳賢振告別國家隊

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
38歲左投柳賢振告別國家隊。 美聯社
38歲左投柳賢振告別國家隊。 美聯社

南韓隊睽違17年重返世界棒球經典賽複賽，今天提前7局以0：10敗給多明尼加，8強止步，38歲左投柳賢振在國家隊的最後一戰以敗投收場，賽後他也宣布，這是自己最後一次穿上南韓代表隊的球衣。

柳賢振繼2009年後再次披上國家隊戰袍參與經典賽，仍是本屆南韓隊陣中最倚賴的先發投手，今天在8強戰對多明尼加先發，主投1.2局失3分吞敗，南韓隊最終僅打7局遭完封，本屆經典賽征途就此畫下句點。

賽後柳賢振表示，這應該是自己最後一次代表國家隊出賽，「雖然以令人遺憾的方式結束，但未來想再穿南韓隊球衣已經很困難了。」回顧自己的國家隊生涯，柳賢振表示：「能夠一路走到最後，對我而言是莫大的榮幸，雖然結束的方式令人遺憾，但能夠持續到現在，心裡仍然很高興。」

帶著一批年輕球員在本屆經典賽闖過預賽、重返8強，他也對這些南韓隊友們抱持期待，「對年輕選手來說，每一場比賽的經驗都是寶貴的資產，能和這些頂級選手對抗，對未來南韓的棒球以及下一屆國際賽都會有很大幫助。」

多明尼加 南韓 經典賽

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