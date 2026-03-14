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經典賽／敲再見轟助多明尼加前進4強 威爾斯：下次再考慮甩棒

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
多明尼加替補上場的威爾斯（Austin Wells）在7局下轟出右外野「再見3分砲」，助隊扣倒南韓。 法新社
多明尼加替補上場的威爾斯（Austin Wells）在7局下轟出右外野「再見3分砲」，助隊扣倒南韓。 法新社

多明尼加隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）重返8強，今天對上南韓隊，替補上場的威爾斯（Austin Wells）在7局下轟出右外野「再見3分砲」，將比數拉開為10：0，幫助多明尼加隊提前收下勝利，搶下本屆第一張4強門票，威爾斯賽後形容，「這真的是一個特別的時刻。」

此戰多明尼加隊的豪華重砲部隊，前3局就打下7分領先，但打完6局都沒有出現全壘打，直到7局下威爾斯在2出局後敲出全隊首轟，一棒結束比賽，這一發3分砲也是多明尼加隊在本屆經典賽的第14轟，追平2009年墨西哥隊寫下的經典賽單屆最多全壘打紀錄。

「這場比賽的目標就是贏下這場比賽、前進下一輪。」威爾斯也成為替球隊完成這個目標的功臣之一，他表示：「能夠幫助到球隊，並且參與其中，這感覺真的很有趣，真的是一個很特別的時刻。」他也提到，能夠代表多明尼加隊出賽，是不可思議的榮譽，永遠不會忘記這次經驗。

多明尼加靠威爾斯「再見三分砲」扣倒南韓。 法新社
多明尼加靠威爾斯「再見三分砲」扣倒南韓。 法新社

多明尼加隊在預賽階段的全壘打，不僅展現「暴力打線」的威力，還秀味十足，華麗的甩棒和激情的肢體動作，都增添比賽的可看性和討論度。相較之下，威爾斯開轟後帶著球棒走往一壘方向，反應顯然冷靜許多。

對此威爾斯賽後表示，自己生涯還不曾大動作的甩棒，「我會筆記下來，很多時候我打出全壘打時其實腦袋一片空白，我一直很難表現出什麼情緒，或許下次吧。」

南韓隊 多明尼加 經典賽

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