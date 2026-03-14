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經典賽／南韓遭多明尼加提前結束！韓媒痛批「井底之蛙」、點兩隊差異

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓強打文保景。 路透
南韓強打文保景。 路透

南韓隊今天在世界棒球經典賽8強戰，被多明尼加在第7局以10：0提前結束比賽。賽後有韓媒以「井底之蛙」形容這場慘敗，也有不少南韓網友痛批球員的表現。

《首爾體育》感嘆，「什麼都沒做到就輸了，井底之蛙的韓國以0比10震撼慘敗。」韓國雖奇蹟闖進8強，但世界高牆仍難以跨越，即使集結國內頂級球員，但投手群因控球不穩接連崩盤，打線也被徹底壓制，毫無還手之力吞下敗仗，再次體會「井底之蛙」的現實。

韓媒《OSEN》也痛批，「實力差距是真的嗎？韓國成了井底之蛙，遭再見轟痛擊！0比10被多明尼加提前結束比賽震撼慘敗，暌違17年4強夢碎。」

《日刊體育》則以「奇蹟晉級八強→卻遭提前結束比賽羞辱，全球矚目的8強戰慘遭淘汰」為題報導，指出韓國整體戰力明顯劣勢。內容提到，多明尼加28名球員總年薪高達2億8717萬美元，是韓國隊的7倍。再加上多明尼加是本屆被看好的奪冠熱門，因此這場比賽也吸引全球高度關注。

經典賽 南韓 多明尼加

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