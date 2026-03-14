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經典賽／克蕭WBC之旅0登板落幕 牛棚區收啤酒外送超chill

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導

傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）的生涯唯一經典賽之旅，確定以0登板落幕，美國隊今天擊敗加拿大隊前進4強後，將會把他移出名單，克蕭此役在牛棚並未收到登板指示，而是收到一瓶啤酒。

克蕭過去無緣經典賽，儘管在2023年就有意參戰，但他的年紀加上傷史，未能獲得保險公司承保，直到去年球季結束引退，今年被帶進美國隊名單「圓夢」，終於首度在經典賽披上美國隊戰袍。

克蕭預賽0登板，美國隊教頭德羅沙（Mark DeRosa）在球隊前進複賽時已經預告，8強賽將是克蕭的最後一戰，若球隊前進4強，將會換掉克蕭，而今天他依然沒有登板，確定生涯未在經典賽留下任何出賽足跡。

轉播單位FOX此役在社群上分享的唯一克蕭影片，是原本在牛棚區坐著的他，突然站起身、跑到牛棚門邊，開門接過一瓶丟來的Michelob Ultra啤酒，FOX留言寫著：「克蕭拿到一瓶涼的」。Jomboy Media也轉載這則影片，寫著：「職棒生涯最後一場比賽，克蕭第6局在牛棚收到啤酒快遞。」

https://x.com/MLBONFOX/status/2032638331205701722

牛棚 美國隊 克蕭 經典賽

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