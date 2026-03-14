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經典賽／「美加大戰」度過7局驚魂！美國隊爬進4強…下一戰強碰多明尼加

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經典賽／南韓「球速倒數第3」遭多明尼加打爆！韓媒嘆：被淘汰的台灣都第8

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓隊。 法新社
南韓隊。 法新社

南韓隊今天在世界棒球經典賽8強，遭多明尼加以10：0提前結束比賽。韓媒「體育朝鮮」感嘆南韓投手實力與世界棒球潮流的距離越拉越遠。

體育朝鮮指出，南韓隊本屆球速比巴西和尼加拉瓜還慢，多明尼加打線確實很可怕，但更明顯感受到巨大差距的其實是投手丘，南韓投手實力與世界棒球潮流越來越遠。

多明尼加推出大聯盟頂級強投桑契斯（Cristopher Sánchez）先發，讓南韓打者幾乎連球都碰不到；反觀南韓只能再次依賴柳賢振。柳賢振確實是南韓史上最偉大投手，但一位即將年滿40歲的投手，卻必須在如此重要的比賽中扛下第一號先發，這顯示南韓缺乏頂級王牌投手的現實。

柳賢振退場後，接替的投手竟是42歲的盧景銀，依靠技巧，也很難在「大衛對抗歌利亞」的對決中勝出。再見3分砲飛越右外野牆外時，即使自尊受挫，也不得不承認這場比賽看起來像業餘對職業。

報導提到，南韓平均球速僅90英里（約144.8公里），本屆賽會倒數第3。前4名依序是多明尼加、美國、委內瑞拉和日本，連預賽被南韓淘汰的台灣都有92.9英里（約149.8公里）排名第8，南韓隊明顯落後。

南韓本屆有大量20多歲球員參賽，球速仍倒數，凸顯南韓棒球面臨的現實。如今席捲美國、日本甚至台灣的「球速革命」，對南韓投手而言像是另一個世界。

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