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經典賽／柳賢振國家隊最後身影？南韓教頭道謝「直到最後都盡了責任」

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經典賽／柳賢振國家隊最後身影？南韓教頭道謝「直到最後都盡了責任」

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
南韓本屆賽事8強被淘汰，柳賢振也可能就此告別國家隊。 法國新聞社
南韓本屆賽事8強被淘汰，柳賢振也可能就此告別國家隊。 法國新聞社

南韓隊38歲左投柳賢振睽違17年再戰經典賽，今天在8強戰出發出戰多名尼加，僅投1.2局失3分退場，最終南韓隊以0：10在7局遭提前結束比賽，本屆賽事8強止步，柳賢振也可能就此告別國家隊，總教練柳志炫對他的付出充滿感謝，「直到最後都盡到了老將的責任。」

柳賢振前一次參與經典賽已是2009年，這次不僅再披上國家度戰袍，且都被安排在關鍵賽事先發，包括預賽攸關晉級的對台一戰，以及8強出戰多明尼加。今天柳賢振雖首局讓多名明尼加的「豪華打線」遭3上3下，但投到第2局失3分後退場。

柳志炫賽後特別點名這位資深投手對於球隊的貢獻，「對於柳賢振選手，我想先說聲謝謝。」他提到，自2月接下總教練之後，柳賢振就一直希望能夠代表國家出賽，「為了能出賽，他在行動、態度和成績上都展現出模範，因此即使到了這個年紀，他仍然保持競爭力。」

柳志炫也透露，如果柳賢振能夠完成第2局的投球，應該就能盡到自己的責任後退場，「雖然有些遺憾，但我想稱讚他身為陣中老將，直到最後都盡了全力表現。」

柳賢振前天練習後接受南韓媒體採訪時提到，確實有帶著國家隊最終戰的想法面對這次經典賽，而南韓隊雖睽違17年重返經典賽8強，但沒能再朝4強挺進，本屆賽事藉此劃下句點，柳賢振也可能就此結束國家隊生涯。

南韓隊 多明尼加 柳志炫 經典賽

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