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經典賽／再見3分砲！多明尼加7局10：0「扣倒」南韓 收第一張4強門票

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
多明尼加隊。 法新社
多明尼加隊。 法新社

世界棒球經典賽（WBC）8強首戰，多明尼加隊「豪華打線」前3局沒有靠全壘打就從南韓隊手中搶下7分，直到7局下靠著威爾斯（Austin Wells）一發提前結束比賽的再見3分砲，在7局以10：0打下勝利，淘汰南韓隊，搶下本屆第一張4強門票。

面對南韓先發左投柳賢振，多明尼加2局下由保送開啟攻勢，卡米內羅（Junior Caminero）敲二壘打送回第1分，三壘有人時，羅德里奎茲（Julio Rodriguez）擊出滾地球送回第2分，接著一、二壘有人的機會，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）補上安打再添1分，多明尼加3：0領先。

進入3局下，面對南韓隊第2任投手盧景銀，多明尼加打線持續搶分，索托（Juan Soto）安打、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）二壘打，南韓換投朴英賢，被馬查多（Manny Machado）、卡米內羅連敲2安退場，南韓隊再壓上另一名陣中王牌郭彬，2出局後連投3次保送奉送2分，南韓再換上大聯盟投手唐寧（Dane Dunning）才成功止血。

多明尼加打完3局就取得7：0的大幅領先，接著直到7局下才又有得分攻勢，馬查多安打、克魯茲（Oneil Cruz）保送，2出局後威爾斯從南韓投手蘇珩準手中轟出右外野3分全壘打，多明尼加本場第一轟就是一發提前結束比賽的另類再見轟，幫助球隊搶下晉級門票，繼2013年再次前進4強。

多明尼加在預賽就轟出13發全壘打，為參賽20隊最多，其中有2場賽事演出單場4轟，展現恐怖火力，今天威爾斯這一轟，也幫助多明尼加將追平經典賽單屆賽事最多轟紀錄（2009年墨西哥14轟）。

南韓隊先發投手柳賢振今天僅投1.2局失3分退場，全隊共動用9名投手，失10分。先發左投桑契斯（Cristopher Sanchez）前5局投完用63球，僅被擊出2支安打，送出8次三振，沒有失分，阿布瑞尤（Albert Abreu）後援2局沒被擊出安打，兩投聯手完封南韓。

柳賢振 塔提斯 南韓隊 經典賽

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