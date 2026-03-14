快訊

經典賽／南韓單局用4投壓不住！多明尼加前5局沒靠全壘打7：0領先

KC-135才墜毀！又傳伊朗襲擊沙國基地「美軍5架加油機」遭擊中

新手機開賣就特價！蘋果iPhone 17e砍1010元 三星S26 Ultra省6千元

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／南韓單局用4投壓不住 多明尼加前5局沒靠全壘打7：0領先

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
WBC 8強複賽開打，首戰由南韓隊在邁阿密馬林魚隊主場面對預賽火力最兇猛的多明尼加。南韓隊由37歲左投柳賢振先發，僅投1.2局失3分退場。美聯社
WBC 8強複賽開打，首戰由南韓隊在邁阿密馬林魚隊主場面對預賽火力最兇猛的多明尼加。南韓隊由37歲左投柳賢振先發，僅投1.2局失3分退場。美聯社

2026年世界棒球經典賽（WBC）8強複賽開打，首戰由南韓隊在邁阿密馬林魚隊主場（LoanDepot Park）面對預賽火力最兇猛的多明尼加。南韓前3局動用5名投手，擋不住對手攻勢，多明尼加的恐怖打線沒有靠全壘打就攻下7分，5局打完維持7：0領先。

南韓隊由37歲左投柳賢振先發，首局連續解決3名打者，但2局下遇危機，多明尼加首名打者獲保送，卡米內羅（Junior Caminero）的二壘打先送回全場第1分，自己趁傳站上三壘，靠著羅德里奎茲（Julio Rodriguez）的滾地球跑回分數，接著多明尼加再靠保送和安打上壘，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）補上安打敲回第3分。

柳賢振僅投1.2局失3分退場，由盧景銀登板接替，先化解2局下的局面，但他續投3局下也擋不住多明尼加攻勢。

多國在第3局由索托（Juan Soto）率先敲安，小葛雷諾二壘打送回分數，迫使南韓換上第3任投手朴英賢，被馬查多（Manny Machado）、卡米內羅連敲安打，南韓再推郭彬登板，雖先投出三振形成2出局，但接著連投3次四壞球保送奉送分數退場，南韓再換上唐寧（Dane Dunning）才成功抓下第3個出局數。

多明尼加在3局下打了10個人次，再攻下4分，讓比數形成7：0；南韓隊單局就動用4名投手才化解該局的危機。4局起南韓換上高永表、趙炳炫各投1局，沒有被擊出安打，凍結比數。

至於先發左投桑契斯（Cristopher Sanchez）前5局投完用63球，僅被擊出2支安打，送出8次三振，沒有失分。

塔提斯 經典賽 南韓 多明尼加

延伸閱讀

經典賽／韓澳戰差點落淚 柳賢振8強先發「不讓這場成國家隊最終戰」

經典賽／多明尼加推王牌迎戰南韓 暴力打線快轟破紀錄

經典賽／8強戰對決日本 委內瑞拉推左投蘇亞雷斯先發

經典賽／多明尼加10比1擊倒以色列 預賽3連勝晉8強

相關新聞

經典賽／南韓單局用4投壓不住 多明尼加前5局沒靠全壘打7：0領先

2026年世界棒球經典賽（WBC）8強複賽開打，首戰由南韓隊在邁阿密馬林魚隊主場（LoanDepot Park）面對預賽火力最兇猛的多明尼加。南韓前3局動用5名投手，擋不住對手攻勢，多明尼加的恐怖打線沒有靠全壘打就攻下7分，5局打完維持7：0領先。

經典賽／費仔親回球迷「最愛口香糖品牌」 經紀公司：這不是業配！

台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）經典賽幫助中華隊擊敗南韓，在台灣成為家喻戶曉的球星，一舉一動備受球迷關注。費爾柴德透過經紀公司社群帳號，公布他最喜歡的口香糖品牌，再度引發熱議。

經典賽／澳洲棒球異軍突起 澳職棒執行長：雖被忽視但奮戰到底

澳洲代表隊於本屆世界棒球經典賽（WBC）表現亮眼；澳洲職棒執行長威廉斯（Glenn Williams）向中央社表示，賽前...

經典賽／委內瑞拉預告8強戰保送 大谷翔平：有碰卡布瑞拉簽名球棒

尋求在本屆世界棒球經典賽（WBC）2連霸的日本，將在8強迎戰委內瑞拉。日本陣中球星大谷翔平今天針對委國打擊教練預告「要連...

經典賽／韓澳戰差點落淚 柳賢振8強先發「不讓這場成國家隊最終戰」

南韓隊暌違17年再闖世界棒球經典賽（WBC）8強，同樣是17年後再戰經典賽的38歲左投柳賢振，將扛起8強戰的先發任務，出戰打擊火力兇猛的多明尼加隊，柳賢振表示，自己將全力以赴，「不會讓這場比賽成為我在國家隊的最後一戰。」

經典賽／旅美22人+旅日韓14人+混血球員 中華隊下屆有望迎來豐收期

世界棒球經典賽中華隊以2勝2敗戰績止步分組賽。不過擊敗南韓隊讓球員及無數球迷感動。許多球迷也開始期待，下一屆有更多成熟的旅外戰力助陣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。