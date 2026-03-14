經典賽／南韓單局用4投壓不住！多明尼加前5局沒靠全壘打7：0領先

2026年世界棒球經典賽（WBC）8強複賽開打，首戰由南韓隊在邁阿密馬林魚隊主場（LoanDepot Park）面對預賽火力最兇猛的多明尼加。南韓前3局動用5名投手，擋不住對手攻勢，多明尼加的恐怖打線沒有靠全壘打就攻下7分，5局打完維持7：0領先。

南韓隊由37歲左投柳賢振先發，首局連續解決3名打者，但2局下遇危機，多明尼加首名打者獲保送，卡米內羅（Junior Caminero）的二壘打先送回全場第1分，自己趁傳站上三壘，靠著羅德里奎茲（Julio Rodriguez）的滾地球跑回分數，接著多明尼加再靠保送和安打上壘，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）補上安打敲回第3分。

柳賢振僅投1.2局失3分退場，由盧景銀登板接替，先化解2局下的局面，但他續投3局下也擋不住多明尼加攻勢。

多國在第3局由索托（Juan Soto）率先敲安，小葛雷諾二壘打送回分數，迫使南韓換上第3任投手朴英賢，被馬查多（Manny Machado）、卡米內羅連敲安打，南韓再推郭彬登板，雖先投出三振形成2出局，但接著連投3次四壞球保送奉送分數退場，南韓再換上唐寧（Dane Dunning）才成功抓下第3個出局數。

多明尼加在3局下打了10個人次，再攻下4分，讓比數形成7：0；南韓隊單局就動用4名投手才化解該局的危機。4局起南韓換上高永表、趙炳炫各投1局，沒有被擊出安打，凍結比數。

至於先發左投桑契斯（Cristopher Sanchez）前5局投完用63球，僅被擊出2支安打，送出8次三振，沒有失分。