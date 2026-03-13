經典賽／澳洲棒球異軍突起 澳職棒執行長：雖被忽視但奮戰到底

澳洲代表隊於本屆世界棒球經典賽（WBC）表現亮眼；澳洲職棒執行長威廉斯（Glenn Williams）向中央社表示，賽前外界低估了澳洲隊的水準，澳洲隊全體上下倒是信心滿滿；強調澳洲棒球一直是在遭人忽視之下奮戰不懈。

在逆境中保持樂觀和堅持，澳洲棒球的這份正能量，同樣反映在威廉斯的處事態度中；他今天接受中央社電話訪問，提到本屆WBC，澳洲隊在強敵環伺之下未能晉級；對此，他沒有表現出任何惋惜或洩氣。

威廉斯說：「同組的中華隊實力很強，南韓和日本也是，捷克隊的水準也一直在提升當中；被編進這個『死亡之組』，是非常好的事情，本屆表現符合預期水準；很高興聽到其他人對我們的表現感到有點驚訝，這意味著我們確實表現不錯。」

澳洲棒球的名氣不大；但其實在2023年世界棒球經典賽，澳洲不單只在分組賽中擊敗南韓，更成功闖入八強。另外，澳洲隊亦曾於2004年奧運會奪得銀牌；當時，威廉斯正是澳洲隊的三壘手。

澳洲隊在國際上被過度低估；甚至在澳洲國內，被忽視的程度又更加嚴重。

例如澳洲文化向來重視暱稱，甚至連不同球類的國家隊都有一個暱稱；例如，從來沒有在任何世界大賽中打進四強的澳洲男子足球隊，其暱稱Socceroos（大意是「足球袋鼠隊」）在澳洲倒是家喻戶曉。

反觀澳洲棒球隊，雖然成績比Socceroos有過之而無不及，但很少澳洲人知道棒球隊也有一個暱稱，叫做Southern Thunder（南方雷鳴）；即使在網上搜尋也不易找到與棒球有關的資料。

從小酷愛棒球的威廉斯，數十年來體會過很多次，當澳洲棒球隊在國際上打出成績，但在澳洲國內卻未受到關注。他坦承難免感到挫折；不過也同時務實地表示，只要擬定正確的策略和持續努力，澳洲棒球是大有前景的。

他特別提到，澳洲隊總教練尼爾森（DavidNilsson）所領導的訓練團隊，特別針對世界棒球經典賽制定和執行一套專門的訓練計劃，成功讓隊員能夠發揮出最佳戰力。

威廉斯相信，憑藉澳洲代表隊持續有所表現，再加上澳洲棒球聯盟的推動，澳洲的棒球風氣勢必能夠被拉抬起來。澳洲職棒各隊也持續引進來自中華職棒（CPBL）、南韓和日本職棒的球員。

他表示，隨著澳洲國家隊的水平日益提高，澳洲本地聯賽雲集國內、外好手；再加上澳洲本來就擁有一些忠誠度頗高的球迷，因此對於澳洲棒球的發展，始終抱持樂觀態度。