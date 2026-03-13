經典賽／費仔親回球迷「最愛口香糖品牌」 經紀公司：這不是業配！

台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）經典賽幫助中華隊擊敗南韓隊，在台灣成為家喻戶曉的球星，一舉一動備受球迷關注。費爾柴德透過經紀公司社群帳號，公布他最喜歡的口香糖品牌，再度引發熱議。

費爾柴德比賽中經常嚼口香糖，經紀公司帕菲克國際運動行銷發文寫道，「無論比數落後還領先，總能看見費仔泰然自若的咬著口香糖，沉浸在比賽氛圍中，因此很多球迷一直在敲碗，想知道Stu的口香糖，我們都聽到了！一起來看費仔來開獎吧！」

費爾柴德在影片中說道，「我聽說很多球迷有興趣，想知道我平常比賽喜歡咬的口香糖是哪一種，就是這個品牌，叫做PUR口香糖。成分沒有任何化學添加物，嘗起來味道也不錯，這就是我喜歡它的原因。」

由於費爾柴德日前才代言咖啡品牌引起關注，經紀公司強調，「這個不是業配！」不過球迷仍敲碗新代言，「要來代言口香糖了嗎」、「是該當代言人了」、「可以幫他業配阿，業配我就買」、「費仔真的又帥又可愛，有問必答」、「等待界外全壘打判決時一邊咬超帥，印象很深刻」。