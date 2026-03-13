聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／委內瑞拉預告8強戰保送 大谷翔平：有碰卡布瑞拉簽名球棒
尋求在本屆世界棒球經典賽（WBC）2連霸的日本，將在8強迎戰委內瑞拉。日本陣中球星大谷翔平今天針對委國打擊教練預告「要連續保送大谷」時回答相當巧妙，也展現出幽默。
日媒「產經體育」報導，大谷在這屆經典賽專注打擊，最近已經與隊友抵達邁阿密，準備台北時間上午9時登場的8強賽事。
委內瑞拉隊的打擊教練卡布瑞拉（Miguel Cabrera）在D組最後一戰擊敗多明尼加，確定8強將對上日本後，多次笑稱「大谷將連續4個打席被保送。」
日本隊全體今天也在邁阿密練習，大谷在練習後的記者會幽默地回應此事，「我在東京的住家，放著卡布瑞拉選手的簽名球棒，我一直有在碰它以獲得力量，所以希望能充分發揮那股力量。如果打不到，也只能說沒靈驗啦。我就抱著這種心情努力。」
而大谷的妙答也讓記者會的氣氛輕鬆了起來。
卡布瑞拉2012年效力於美國職棒大聯盟MLB底特律老虎隊期間，拿下美聯三冠王，也是史上首位達成3000安的委內瑞拉球員。他在這屆經典賽擔任委內瑞拉的打擊教練。
報導指出，目前不清楚大谷如何取得卡布瑞拉的簽名球棒，但他顯然對於這名傳奇球星懷有許多敬意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。