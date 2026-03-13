快訊

經典賽／委內瑞拉預告8強戰保送 大谷翔平：有碰卡布瑞拉簽名球棒

中央社／ 邁阿密12日綜合外電報導
大谷翔平。 美聯社
尋求在本屆世界棒球經典賽（WBC）2連霸的日本，將在8強迎戰委內瑞拉。日本陣中球星大谷翔平今天針對委國打擊教練預告「要連續保送大谷」時回答相當巧妙，也展現出幽默。

日媒「產經體育」報導，大谷在這屆經典賽專注打擊，最近已經與隊友抵達邁阿密，準備台北時間上午9時登場的8強賽事。

委內瑞拉隊的打擊教練卡布瑞拉（Miguel Cabrera）在D組最後一戰擊敗多明尼加，確定8強將對上日本後，多次笑稱「大谷將連續4個打席被保送。」

日本隊全體今天也在邁阿密練習，大谷在練習後的記者會幽默地回應此事，「我在東京的住家，放著卡布瑞拉選手的簽名球棒，我一直有在碰它以獲得力量，所以希望能充分發揮那股力量。如果打不到，也只能說沒靈驗啦。我就抱著這種心情努力。」

而大谷的妙答也讓記者會的氣氛輕鬆了起來。

卡布瑞拉2012年效力於美國職棒大聯盟MLB底特律老虎隊期間，拿下美聯三冠王，也是史上首位達成3000安的委內瑞拉球員。他在這屆經典賽擔任委內瑞拉的打擊教練。

報導指出，目前不清楚大谷如何取得卡布瑞拉的簽名球棒，但他顯然對於這名傳奇球星懷有許多敬意。

經典賽／旅美22人+旅日韓14人+混血球員 中華隊下屆有望迎來豐收期

世界棒球經典賽中華隊以2勝2敗戰績止步分組賽。不過擊敗南韓隊讓球員及無數球迷感動。許多球迷也開始期待，下一屆有更多成熟的旅外戰力助陣。

經典賽／韓澳戰差點落淚 柳賢振8強先發「不讓這場成國家隊最終戰」

南韓隊暌違17年再闖世界棒球經典賽（WBC）8強，同樣是17年後再戰經典賽的38歲左投柳賢振，將扛起8強戰的先發任務，出戰打擊火力兇猛的多明尼加隊，柳賢振表示，自己將全力以赴，「不會讓這場比賽成為我在國家隊的最後一戰。」

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

日本隊將在台灣時間後天迎接世界棒球經典賽（WBC）8強戰，全隊今天在邁阿密馬林魚隊主場（LoanDepot Park）進行練習，大谷翔平還在實戰投打練習（Live BP）登板，但這僅是為了今年球季作準備，他也再次重申，本屆賽事基本上不會投球。

經典賽／山本由伸8強投完就歸隊春訓？ 道奇：留在日本隊直到結束

日本隊將在世界棒球經典賽（WBC）8強戰對上委內瑞拉，陣中王牌投手山本由伸將先發登板，今早一度傳出他投完這場先發就會回到道奇隊春訓，但消息稍後又轉彎，道奇隊表示，山本由伸將留在日本隊直到本屆賽事結束。

經典賽／8強戰成生涯最終戰 克蕭將被移出美國隊名單

美國隊本屆經典賽陣容中，唯一的非現役大聯盟球員、37歲傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）在本屆預賽4場比賽都還沒登板紀錄，然而明天8強戰將會是他最後出賽機會，之後就將被移出名單，改由雙城隊右投萊恩（Joe Ryan）入列。

經典賽／「歐告」娃娃開賣秒殺 蔡其昌：聯盟急覓製作商 不想球迷被詐騙

WBC經典賽熱潮席捲全台，中華隊吉祥物「歐告」娃娃也引起超高關注，日前開售瞬間秒殺。身兼中華職棒會長的民進黨立委蔡其昌今日受訪時表示，聯盟正在找可以持續做娃娃的廠商，希望球迷都可以買到。

