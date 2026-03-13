經典賽／韓澳戰差點落淚 柳賢振8強先發「不讓這場成國家隊最終戰」

南韓隊暌違17年再闖世界棒球經典賽（WBC）8強，同樣是17年後再戰經典賽的38歲左投柳賢振，將扛起8強戰的先發任務，出戰打擊火力兇猛的多明尼加隊，柳賢振表示，自己將全力以赴，「不會讓這場比賽成為我在國家隊的最後一戰。」

柳賢振在本屆預賽被排在對中華隊的關鍵一戰登板，也是他繼2009年經典賽後再次踏上東京巨蛋投手丘對決台灣，主投3局用50球，被敲3安，其中被張育成轟陽春砲失1分，另投出3次三振，南韓隊該役以4：5落敗，但最終在分組因三隊戰績相同，比較失分率後以些微之差勝出，拿下8強門票。

明天南韓隊將在台灣時間上午6點30分進行8強戰，面對本屆攻擊最強悍的多明尼加隊，南韓隊總教練柳志炫宣布將由柳賢振先發，對決多明尼加隊王牌投手桑契斯（Cristopher Sanchez）。柳志炫表示：「柳賢振就是柳賢振，所以讓他先發，他是我們最值得信賴的王牌。」

而在南韓隊揭曉先發人選之前，柳賢振昨天接受南韓媒體訪問時，被問及這次經典賽可能是他最後一次代表國家隊出賽，在準備8強戰的心情是否有所不同？他表示：「我會全力以赴，不讓這一場比賽成為最後一戰。」

柳賢振過去旅美時期，也曾在這次複賽的舉辦場地、邁阿密馬林魚隊主場（LoanDepot Park）登板，他提到，當時球場距離比較長，是對投手比較有利的球場，「但我問了李政厚才知道，現在全壘打牆距離已經縮短了，聽說現在是打者友善球場，我會針對這點做準備。」

而談起目前的團隊氣氛，柳賢振笑說，目前全隊士氣正處於巔峰，他也提及，在預賽最後一場與澳洲隊的比賽，在爭取晉級門票的超高張力中，如願搶下飛往邁阿密的機票，「那場比賽的精彩程度，可以在我棒球生涯中排進前三，眼淚差點就要流下來了。」