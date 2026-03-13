快訊

台股首見39千金！「股王」信驊就是強再飆天價 這幾檔也創高

好市多799化妝台之亂！代購掃光擋別人拿「我全包了」遭肉搜

3月便宜資費懶人包／4G吃到飽真的變貴！5G攻399元更划算

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導

日本隊將在台灣時間後天迎接世界棒球經典賽（WBC）8強戰，全隊今天在邁阿密馬林魚隊主場（LoanDepot Park）進行練習，大谷翔平還在實戰投打練習（Live BP）登板，但這僅是為了今年球季作準備，他也再次重申，本屆賽事基本上不會投球。

日本隊本屆預賽打出4勝0敗晉級，前往邁阿密進行複賽，今天在比賽場地進行練習，而在全隊的練習之前，大谷翔平先登板投Live BP，面對包括森下翔太、坂本誠志郎、若月健矢、中村悠平、小園海斗等日本隊打者，共投59球，只被敲2支安打，送出7次三振，甚至讓隊友打斷2支球棒。

對於今天登板的投球狀況，大谷翔平在今天出席記者會時表示，能在參加比賽的同時也進行自己的調整，「今天無論是投球的量還是品質都不錯，對於迎接球季是很好的準備。」

但被問及是否有機會在經典賽複賽後登板，大谷翔平仍表示：「目前來說應該不會。」他提到，這是自己和道奇球團的約定，「道奇隊願意讓我參與這次比賽，這一方面也是對他們展現出的誠意，因此希望自己能先在打擊方面好好替球隊貢獻。」

大谷翔平同時也保留一些空間，他提到：「因為受傷的狀況是無法預測的，所以我不想把任何事情的可能性說成是0，但以現在的情況來看，應該不會投球。」

大谷翔平指出，自己能夠接受「只打擊不投球」這樣的安排，「我只想做好自己能做的工作，即使我不投球，隊上也有非常優秀的投手，這在東京的預賽時大家有目共睹，我對他們很有信心，也很期待能讓其他國家看到，日本還有很多年輕且優秀的投手。」

經典賽 大谷翔平

延伸閱讀

經典賽／大谷翔平練投壓制隊友 MLB官網：日本唯一沒輒的投手

經典賽／日9:0擊敗捷克4戰全勝 周東佑京：沒想過能打出全壘打

經典賽／日本直到8局下兩轟發威打趴捷克 9:0全勝晉級

經典賽／日本對戰澳洲 大谷翔平續扛第一棒

相關新聞

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

日本隊將在台灣時間後天迎接世界棒球經典賽（WBC）8強戰，全隊今天在邁阿密馬林魚隊主場（LoanDepot Park）進行練習，大谷翔平還在實戰投打練習（Live BP）登板，但這僅是為了今年球季作準備，他也再次重申，本屆賽事基本上不會投球。

經典賽／山本由伸8強投完就歸隊春訓？ 道奇：留在日本隊直到結束

日本隊將在世界棒球經典賽（WBC）8強戰對上委內瑞拉，陣中王牌投手山本由伸將先發登板，今早一度傳出他投完這場先發就會回到道奇隊春訓，但消息稍後又轉彎，道奇隊表示，山本由伸將留在日本隊直到本屆賽事結束。

經典賽／8強戰成生涯最終戰 克蕭將被移出美國隊名單

美國隊本屆經典賽陣容中，唯一的非現役大聯盟球員、37歲傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）在本屆預賽4場比賽都還沒登板紀錄，然而明天8強戰將會是他最後出賽機會，之後就將被移出名單，改由雙城隊右投萊恩（Joe Ryan）入列。

經典賽／大谷翔平練投壓制隊友 MLB官網：日本唯一沒輒的投手

經典賽日本隊挺進邁阿密的8強複賽，今天備戰練習時，大谷翔平以投手身分進行實戰投打練習，4局飆7次三振，大聯盟官網稱大谷是...

經典賽／「歐告」娃娃開賣秒殺 蔡其昌：聯盟急覓製作商 不想球迷被詐騙

WBC經典賽熱潮席捲全台，中華隊吉祥物「歐告」娃娃也引起超高關注，日前開售瞬間秒殺。身兼中華職棒會長的民進黨立委蔡其昌今日受訪時表示，聯盟正在找可以持續做娃娃的廠商，希望球迷都可以買到。

經典賽／8強如何應付大谷？委國打教笑稱：「4打席全保送」

委內瑞拉以5：7敗給多明尼加，獲得DF組第二名晉級八強，將對抗衛冕軍日本。針對大谷翔平，打擊教練卡布雷拉幽默表示：「讓他4打席全保送。」希望在與日本的對決中取得勝利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。