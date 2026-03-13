經典賽／旅美22人+旅日韓14人+混血球員 中華隊下屆有望迎來豐收期

世界棒球經典賽中華隊以2勝2敗戰績止步分組賽。不過擊敗南韓隊讓球員及無數球迷感動。許多球迷也開始期待，下一屆有更多成熟的旅外戰力助陣。

大聯盟太空人隊投手鄧愷威。 路透

目前旅美最高層級的台灣球員是，去年曾登上大聯盟的太空人隊27歲先發投手鄧愷威和24歲紅襪隊內野手鄭宗哲。鄭宗哲已連兩屆參加經典賽都繳出亮眼成績；鄧愷威上屆經典賽表現不佳，本屆因力拼站穩大聯盟而婉拒。隨著大谷翔平面對中華隊轟出滿貫砲震撼全台球迷，也讓曾在大聯盟賽場兩度三振大谷的鄧愷威獲得許多球迷敬佩。

美職運動家隊2A投手林維恩。 特派記者余承翰／東京攝影

小聯盟旅美投手共17人，包含紅襪26歲火球男劉致榮、運動家25歲右投莊陳仲敖、紅雀24歲火球男林振瑋、海盜24歲右投陳柏毓、海盜24歲右投張弘稜、巨人24歲右投李晨薰、費城人24歲右投潘文輝、響尾蛇22歲左投林昱珉、運動家22歲右投沙子宸、水手22歲右投沈家羲、運動家20歲左投林維恩、紅人20歲右投林盛恩、響尾蛇20歲右投黃仲翔、釀酒人20歲右投林張子俊、水手19歲右投林鉑濬、巨人19歲右投陽念希、教士18歲右投蘇嵐鴻。

美職老虎隊3A內野手李灝宇。 特派記者余承翰／攝影

小聯盟旅美野手僅3人，老虎隊23歲內野手李灝宇、道奇隊19歲外野手柯敬賢、釀酒人隊19歲內野手廖宥霖。目前最被看好上大聯盟的球員是老虎農場第6的李灝宇和運動家農場第4的林維恩。

日職火腿隊投手古林睿煬。 特派記者余承翰／東京攝影

目前有13位台灣球員旅日，現年33歲的宋家豪上屆經典賽擔任中華隊守護神，本屆婉拒參賽。投手還有火腿隊25歲古林睿煬、軟銀隊25歲右投徐若熙、火腿隊20歲右投孫易磊、養樂多隊20歲二軍右投徐翔聖、軟銀隊20歲三軍右投張峻瑋、讀賣巨人隊20歲三軍左投黃錦豪、樂天隊20歲二軍右投蕭齊、歐力士隊19歲二軍右投陳睦衡。

野手有西武隊28歲強打林安可、火腿隊28歲捕手林家正、西武隊23歲二軍外野手林冠臣、樂天隊21歲二軍內野手陽柏翔。

大聯盟守護者隊台美混血外野手費爾柴德。 特派記者余承翰／東京攝影

旅日多年的25歲左投王彥程本季轉戰韓職韓華鷹隊發展。有資格加入中華隊的混血球員則有費爾柴德（Stuart Fairchild）、卡洛爾（Corbin Carroll）、龍恩（Jonathan Long）、林台加（Tyler Wilson）、林立恩（Liam Wilson）。