經典賽／山本由伸8強投完就歸隊春訓？ 道奇：留在日本隊直到結束

日本隊將在世界棒球經典賽（WBC）8強戰對上委內瑞拉，陣中王牌投手山本由伸將先發登板，今早一度傳出他投完這場先發就會回到道奇隊春訓，但消息稍後又轉彎，道奇隊表示，山本由伸將留在日本隊直到本屆賽事結束。

山本由伸連續兩屆參與經典賽，今年成為陣中的王牌先發，預賽首戰出戰中華隊，主投2.2局無失分，用53球，沒有被擊出安打，投出3次保送。日本隊全勝挺進複賽後，他也被安排在8強戰登板，對決委內瑞拉左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）。

然而今天稍早先有美國媒體的消息傳出，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，山本由伸在投完8強戰後，就會回到亞利桑那繼續春訓行程。

但約兩小時後，美國媒體《The Athletic》的道奇隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）更正來自道奇隊的消息，表示山本由伸會留在日本隊直到賽事結束。

山本由伸在今年投入經典賽前，在道奇隊的春訓先發2場，合計投4.2局失3分自責分，送出7次三振，之後就赴日與日本隊會合，打完預賽後又飛往美國邁阿密打複賽，根據最新的消息，他將會留在日本隊陣中，直到日本隊完成本屆的所有賽事才回歸母隊。