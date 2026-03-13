經典賽／「歐告」娃娃開賣秒殺 蔡其昌：聯盟急覓製作商 不想球迷被詐騙

WBC經典賽熱潮席捲全台，中華隊吉祥物「歐告」娃娃也引起超高關注，日前開售瞬間秒殺。身兼中華職棒會長的民進黨立委蔡其昌今日受訪時表示，聯盟正在找可以持續做娃娃的廠商，希望球迷都可以買到。

蔡其昌指出，因為大家開始想買娃娃吊飾，所以聯盟緊急找可以協助製作廠商。第一批可以做兩萬隻，沒想到5分鐘被秒殺，因為不想球迷被詐騙黃牛剝削，所以這兩天持續聯絡，最終希望球迷都可以買到。

蔡其昌表示，現在正在找廠商可不可以持續一整年做娃娃，讓款式體態衣服都有變化，後續規劃持續請聯盟同仁規劃。他也呼籲民眾買歐告娃娃，要上商城買正版，聯盟跟刑事警察局收到檢舉疑似詐騙，因此透過媒體讓大家知道，只有商城賣的才是正版，會長承諾一定持續找廠商。

對於外界關心下任中職會長人選，蔡其昌表示，應該把心力回到關注熱身賽，例行賽要開打了，大家應關心球隊發展。自己還有一年任期，不是一天，希望大家能到球場加油。

至於會長人選，蔡其昌說，依照制度規定，將由6個球團老闆共同商議決定，因此並不存在表態的問題，最終人選仍須由各球團共同決定。