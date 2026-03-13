經典賽／「歐告」娃娃開賣秒殺 蔡其昌：聯盟急覓製作商 不想球迷被詐騙

快訊

聯合報／ 記者王小萌/台北報導
目前效力於美國職棒克里夫蘭守護者隊的台美混血外野手費爾柴德日前返台時，中華職棒大聯盟會長蔡其昌派員到場接機並送上還沒量產的吉祥物「歐告」娃娃。圖／聯合報系資料照片
目前效力於美國職棒克里夫蘭守護者隊的台美混血外野手費爾柴德日前返台時，中華職棒大聯盟會長蔡其昌派員到場接機並送上還沒量產的吉祥物「歐告」娃娃。圖／聯合報系資料照片

WBC經典賽熱潮席捲全台，中華隊吉祥物「歐告」娃娃也引起超高關注，日前開售瞬間秒殺。身兼中華職棒會長的民進黨立委蔡其昌今日受訪時表示，聯盟正在找可以持續做娃娃的廠商，希望球迷都可以買到。

蔡其昌指出，因為大家開始想買娃娃吊飾，所以聯盟緊急找可以協助製作廠商。第一批可以做兩萬隻，沒想到5分鐘被秒殺，因為不想球迷被詐騙黃牛剝削，所以這兩天持續聯絡，最終希望球迷都可以買到。

蔡其昌表示，現在正在找廠商可不可以持續一整年做娃娃，讓款式體態衣服都有變化，後續規劃持續請聯盟同仁規劃。他也呼籲民眾買歐告娃娃，要上商城買正版，聯盟跟刑事警察局收到檢舉疑似詐騙，因此透過媒體讓大家知道，只有商城賣的才是正版，會長承諾一定持續找廠商。

對於外界關心下任中職會長人選，蔡其昌表示，應該把心力回到關注熱身賽，例行賽要開打了，大家應關心球隊發展。自己還有一年任期，不是一天，希望大家能到球場加油。

至於會長人選，蔡其昌說，依照制度規定，將由6個球團老闆共同商議決定，因此並不存在表態的問題，最終人選仍須由各球團共同決定。

