經典賽／大谷翔平練投壓制隊友 MLB官網：日本唯一沒輒的投手

經典賽日本隊挺進邁阿密的8強複賽，今天備戰練習時，大谷翔平以投手身分進行實戰投打練習，4局飆7次三振，大聯盟官網稱大谷是「日本隊唯一打不到的投手」。

日本在C組預賽以13比0勝台灣、8比6勝韓國、4比3勝澳洲、9比0勝捷克，4場比賽共得34分，平均每場得分8.5分，打線得分能力名列前茅，預賽統計僅次於多明尼加、美國。

日本隊今天在佛羅里達州的邁阿密備戰，準備14日在8強賽出戰委內瑞拉，爭取準決賽門票。

大谷翔平在本屆經典賽，雖專司打擊、不以投手身分出賽，但他為3月26日開幕的球季準備，今天登板對日本隊友投球，進行實戰投打練習（live BP）。

大谷今天共投59球，4局面對18名打者，送出7次三振。大聯盟官網報導「日本隊唯一打不到的投手？那個人就是大谷翔平」（The one pitcher Team Japan can'ttouch? That'd be Ohtani）。

大谷翔平在2023年經典賽，擔任投打二刀流，在決賽三振天使隊友、美國隊長楚勞特（Mike Trout），幫助日本擊敗美國，拿下經典賽冠軍。

大谷2023年季末手肘開刀，2025年季中重返投手丘。今年將是他加入道奇隊之後，第一個完整的二刀流球季。

大谷在練投之後向媒體表示，正按照計畫為新球季準備，再次強調經典賽不會上場投球，希望在打擊上為日本隊做出最大貢獻。