快訊

3月便宜資費懶人包／4G吃到飽真的變貴！5G攻399元更划算

接班後一路神隱！伊朗最高領袖傳聞昏迷截肢 官媒代讀新聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／大谷翔平練投壓制隊友 MLB官網：日本唯一沒輒的投手

中央社／ 記者林宏翰洛杉磯12日專電
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

經典賽日本隊挺進邁阿密的8強複賽，今天備戰練習時，大谷翔平以投手身分進行實戰投打練習，4局飆7次三振，大聯盟官網稱大谷是「日本隊唯一打不到的投手」。

日本在C組預賽以13比0勝台灣、8比6勝韓國、4比3勝澳洲、9比0勝捷克，4場比賽共得34分，平均每場得分8.5分，打線得分能力名列前茅，預賽統計僅次於多明尼加、美國。

日本隊今天在佛羅里達州的邁阿密備戰，準備14日在8強賽出戰委內瑞拉，爭取準決賽門票。

大谷翔平在本屆經典賽，雖專司打擊、不以投手身分出賽，但他為3月26日開幕的球季準備，今天登板對日本隊友投球，進行實戰投打練習（live BP）。

大谷今天共投59球，4局面對18名打者，送出7次三振。大聯盟官網報導「日本隊唯一打不到的投手？那個人就是大谷翔平」（The one pitcher Team Japan can'ttouch? That'd be Ohtani）。

大谷翔平在2023年經典賽，擔任投打二刀流，在決賽三振天使隊友、美國隊長楚勞特（Mike Trout），幫助日本擊敗美國，拿下經典賽冠軍。

大谷2023年季末手肘開刀，2025年季中重返投手丘。今年將是他加入道奇隊之後，第一個完整的二刀流球季。

大谷在練投之後向媒體表示，正按照計畫為新球季準備，再次強調經典賽不會上場投球，希望在打擊上為日本隊做出最大貢獻。

經典賽 大谷翔平

延伸閱讀

經典賽／8強日本將戰委內瑞拉 大谷翔平抵美練習

經典賽／日本8強戰委內瑞拉 山本由伸對抗強打線

經典賽／日捷對戰未出賽…大谷翔平「1舉動」引歡呼 美媒：小球迷今年最棒時刻

經典賽／日9:0擊敗捷克4戰全勝 周東佑京：沒想過能打出全壘打

相關新聞

經典賽／山本由伸8強投完就歸隊春訓？ 道奇：留在日本隊直到結束

日本隊將在世界棒球經典賽（WBC）8強戰對上委內瑞拉，陣中王牌投手山本由伸將先發登板，今早一度傳出他投完這場先發就會回到道奇隊春訓，但消息稍後又轉彎，道奇隊表示，山本由伸將留在日本隊直到本屆賽事結束。

經典賽／8強戰成生涯最終戰 克蕭將被移出美國隊名單

美國隊本屆經典賽陣容中，唯一的非現役大聯盟球員、37歲傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）在本屆預賽4場比賽都還沒登板紀錄，然而明天8強戰將會是他最後出賽機會，之後就將被移出名單，改由雙城隊右投萊恩（Joe Ryan）入列。

經典賽／大谷翔平練投壓制隊友 MLB官網：日本唯一沒輒的投手

經典賽日本隊挺進邁阿密的8強複賽，今天備戰練習時，大谷翔平以投手身分進行實戰投打練習，4局飆7次三振，大聯盟官網稱大谷是...

經典賽／「歐告」娃娃開賣秒殺 蔡其昌：聯盟急覓製作商 不想球迷被詐騙

WBC經典賽熱潮席捲全台，中華隊吉祥物「歐告」娃娃也引起超高關注，日前開售瞬間秒殺。身兼中華職棒會長的民進黨立委蔡其昌今日受訪時表示，聯盟正在找可以持續做娃娃的廠商，希望球迷都可以買到。

經典賽／8強如何應付大谷？委國打教笑稱：「4打席全保送」

委內瑞拉以5：7敗給多明尼加，獲得DF組第二名晉級八強，將對抗衛冕軍日本。針對大谷翔平，打擊教練卡布雷拉幽默表示：「讓他4打席全保送。」希望在與日本的對決中取得勝利。

經典賽／多明尼加推王牌迎戰南韓 暴力打線快轟破紀錄

多明尼加在本屆世界棒球經典賽（WBC）預賽打出4連勝重返8強，下一戰將對決南韓，推出陣中的王牌投手桑契斯（Cristopher Sanchez）出馬，而本屆最具威脅性的「暴力打線」只要再敲2轟就將寫下賽史新紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。