聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／大谷翔平練投壓制隊友 MLB官網：日本唯一沒輒的投手
經典賽日本隊挺進邁阿密的8強複賽，今天備戰練習時，大谷翔平以投手身分進行實戰投打練習，4局飆7次三振，大聯盟官網稱大谷是「日本隊唯一打不到的投手」。
日本在C組預賽以13比0勝台灣、8比6勝韓國、4比3勝澳洲、9比0勝捷克，4場比賽共得34分，平均每場得分8.5分，打線得分能力名列前茅，預賽統計僅次於多明尼加、美國。
日本隊今天在佛羅里達州的邁阿密備戰，準備14日在8強賽出戰委內瑞拉，爭取準決賽門票。
大谷翔平在本屆經典賽，雖專司打擊、不以投手身分出賽，但他為3月26日開幕的球季準備，今天登板對日本隊友投球，進行實戰投打練習（live BP）。
大谷今天共投59球，4局面對18名打者，送出7次三振。大聯盟官網報導「日本隊唯一打不到的投手？那個人就是大谷翔平」（The one pitcher Team Japan can'ttouch? That'd be Ohtani）。
大谷翔平在2023年經典賽，擔任投打二刀流，在決賽三振天使隊友、美國隊長楚勞特（Mike Trout），幫助日本擊敗美國，拿下經典賽冠軍。
大谷2023年季末手肘開刀，2025年季中重返投手丘。今年將是他加入道奇隊之後，第一個完整的二刀流球季。
大谷在練投之後向媒體表示，正按照計畫為新球季準備，再次強調經典賽不會上場投球，希望在打擊上為日本隊做出最大貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。