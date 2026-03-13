快訊

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／美國隊陣容異動 王牌史庫柏返春訓3名強援接力

中央社／ 休士頓12日綜合外電報導
史庫柏。美聯社
史庫柏。美聯社

史庫柏（Tarik Skubal）、瓦卡（Michael Wacha）和亞伯勒（RyanYarbrough）被移出世界棒球經典賽（WBC）美國隊的複賽名單。

路透社報導，美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）透露，史庫柏依照賽前原定計畫，回到底特律老虎進行春訓，球隊將改由3名救援投手應戰。

底特律老虎右投魏斯特（Will Vest）、多倫多藍鳥右投羅傑斯（Tyler Rogers）和紐約洋基左投希爾（Tim Hill）將在WBC八強賽前加入美國隊名單。

史庫柏在WBC的唯一一次出賽投滿3局，幫助美國隊戰勝英國。

隨著明天八強賽對決加拿大，美國隊可能面臨3場賽事的考驗，這3位牛棚戰力的補強，大大增加了德羅薩在比賽後段的調度靈活性。

現年30歲的魏斯特是休士頓本地人，本次八強賽將從底特律老虎在佛羅里達的春訓基地返鄉出戰。他上個賽季拿下23次救援成功，職業生涯在老虎隊投了250又1/3局，防禦率為3.20。

35歲的羅傑斯上個賽季出賽81場，投77又1/3局，防禦率1.98，並投出48次三振。至於36歲的希爾，上季在洋基隊則擁有3.09的防禦率。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／8強對戰出爐！ 日本、美國、波多黎各連六屆晉級

經典賽／美國隊想晉級也要看義、墨臉色 美國媒體教數學課

經典賽／賽季前投WBC不容易 中華隊雙王牌辦到山本由伸沒辦到的事

經典賽／傳承金牌精神 美國隊找來奧運23金菲爾普斯激勵團隊

相關新聞

經典賽／8強如何應付大谷？委國打教笑稱：「4打席全保送」

委內瑞拉以5：7敗給多明尼加，獲得DF組第二名晉級八強，將對抗衛冕軍日本。針對大谷翔平，打擊教練卡布雷拉幽默表示：「讓他4打席全保送。」希望在與日本的對決中取得勝利。

經典賽／多明尼加推王牌迎戰南韓 暴力打線快轟破紀錄

多明尼加在本屆世界棒球經典賽（WBC）預賽打出4連勝重返8強，下一戰將對決南韓，推出陣中的王牌投手桑契斯（Cristopher Sanchez）出馬，而本屆最具威脅性的「暴力打線」只要再敲2轟就將寫下賽史新紀錄。

經典賽／8強戰對決日本 委內瑞拉推左投蘇亞雷斯先發

今年世界棒球經典賽（WBC）準備進入8強淘汰賽，衛冕軍日本隊將在台灣時間15日上午9點與委內瑞拉交手。委國今天預賽結束後率先亮牌，宣布將由30歲左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）先發，日本隊推測將推出山本由伸迎戰。

經典賽／美國隊陣容異動 王牌史庫柏返春訓3名強援接力

史庫柏（Tarik Skubal）、瓦卡（Michael Wacha）和亞伯勒（RyanYarbrough）被移出世界棒...

經典賽／贏球秘訣？義大利奪分組第一 MLB官網揭隊長2貼心舉動

義大利隊稍早在世界棒球經典賽（WBC）B組最後一場賽事擊敗墨西哥，總教練瑟維利曾說別去想數學，MLB官網專文分析，義國贏...

經典賽／8強日本將戰委內瑞拉 大谷翔平抵美練習

日本將在經典賽8強迎戰委內瑞拉，陣中球星大谷翔平等部分選手今天首度在美國邁阿密練習；委內瑞拉預計在8強推出的先發左投蘇亞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。