經典賽／贏球秘訣？義大利奪分組第一 MLB官網揭隊長2貼心舉動

中央社／ 休士頓12日綜合外電報導
帕斯蒂昆諾。圖／路透
義大利隊稍早在世界棒球經典賽（WBC）B組最後一場賽事擊敗墨西哥，總教練瑟維利曾說別去想數學，MLB官網專文分析，義國贏球秘訣可能是隊長帕斯蒂昆諾為擊出全壘打隊友送上咖啡和親吻。

義大利隊10日爆冷擊敗美國隊後，隊員開始研究若下一場賽事輸墨西哥，可能需要再比較對戰數據，以決定是否晉級。

假設比賽是9局結束，若義大利失分達到或超過5分且輸掉比賽，美國將晉級8強；若義大利輸球，但失分不超過4分，就能闖進8強。

隨後義大利隊總教練瑟維利（Francisco Cervelli）在群組訊息提出一句簡單有力的建議，「別去算數學、也別想著分數」，言下之意是既然能贏，為何要想著輸球？

義大利11日對戰墨西哥，靠隊長帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino）單場3響、最後以9比1擊敗對手。義大利以4勝0敗佳績晉級8強，美國則以分組第2出線。

帕斯蒂昆諾說：「我們是B組冠軍，非常特別。」這是義國第三度闖進淘汰賽，但首次以分組龍頭晉級，稍早總理梅洛尼（Giorgia Meloni）還在國會公開表揚。

帕斯蒂昆諾回憶說，重要的是最後根本不用比較三隊失分率等複雜規則，他說記那些規則真的「折磨人」。

帕斯蒂昆諾在第2局上率先以陽春砲取得領先，助義大利先馳得點。

他第6局再度發威，以本場個人第2支全壘打讓墨西哥失去第6分，墨西哥至此晉級機會已極為渺茫，美國挺進第二輪賽事的機會也更加濃厚。

帕斯蒂昆諾在第8局轟出本場個人第3支陽春砲，他今天4打數3安打且都是全壘打，可說是義大利奪勝功臣。

帕斯蒂昆諾堪稱義大利隊靈魂人物，他為擊出全壘打的隊友送上義式濃縮咖啡並親吻他們臉頰以示鼓勵，美國職棒大聯盟MLB分析指出這才是義大利隊贏球秘訣。

義大利以B組龍頭晉級後，接下來8強戰將面對A組第2的波多黎各，美國則將迎戰A組龍頭加拿大。

MLB 美國隊 梅洛尼 經典賽 義大利

