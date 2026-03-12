經典賽／8強日本將戰委內瑞拉 大谷翔平抵美練習

日本將在經典賽8強迎戰委內瑞拉，陣中球星大谷翔平等部分選手今天首度在美國邁阿密練習；委內瑞拉預計在8強推出的先發左投蘇亞雷斯，被日媒形容為「大谷殺手」。

日本以C組第一之姿晉級本屆世界棒球經典賽（WBC）8強，台北時間15日上午9時將在邁阿密對上D組第2的委內瑞拉。

共同社報導，日本陣中名將如美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊的大谷翔平、波士頓紅襪隊的吉田正尚、芝加哥白襪隊的村上宗隆、多倫多藍鳥隊的岡本和真已經抵達邁阿密展開練習。

日本隊總教練井端弘和在當地受訪時表示，「（希望透過熱身）一定程度調整時差，就長途飛行之後來說，精神算是相當不錯」。

日媒「體育報知」報導，委內瑞拉總教練羅培茲（Omar López）在委國於C組預賽敗給多明尼加後直言，將派出蘇亞雷斯（Ranger Suárez）先發，與日本交手。

蘇亞雷斯目前效力於波士頓紅襪隊，去年10月在大聯盟季後賽碰上道奇隊時，讓大谷3個打數無安打。另外，蘇亞雷斯先前在費城費城人時，2024年起連續兩年拿下12勝，成績傲人。

牛棚方面，委內瑞拉也有日本職棒歐力士猛牛隊的投手馬查多（Andrés Machado），以及曾任芝加哥小熊隊終結者的帕倫西亞（Daniel Palencia）等選手坐鎮。

「體育報知」分析，8強戰對日本而言會是場硬仗，委內瑞拉有多名大聯盟球員，像是亞特蘭大勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）領銜，還有巨人隊的阿拉耶茲（Luis Arraez）、皇家隊培瑞斯（SalvadorPerez）等多位曾在美國職棒大聯盟（MLB）拿下個人獎項的球員。

這次是日本首度在經典賽碰上委內瑞拉；而世界12強棒球賽的戰績，2015年起連續3屆賽事，兩隊交手均由日本獲勝。

若日本在8強戰勝委內瑞拉，將在台北時間17日上午的準決賽，與義大利及波多黎各的勝方對決，爭奪決賽門票。