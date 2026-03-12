快訊

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／8強日本將戰委內瑞拉 大谷翔平抵美練習

中央社／ 邁阿密11日綜合外電報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

日本將在經典賽8強迎戰委內瑞拉，陣中球星大谷翔平等部分選手今天首度在美國邁阿密練習；委內瑞拉預計在8強推出的先發左投蘇亞雷斯，被日媒形容為「大谷殺手」。

日本以C組第一之姿晉級本屆世界棒球經典賽（WBC）8強，台北時間15日上午9時將在邁阿密對上D組第2的委內瑞拉。

共同社報導，日本陣中名將如美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊的大谷翔平、波士頓紅襪隊的吉田正尚、芝加哥白襪隊的村上宗隆、多倫多藍鳥隊的岡本和真已經抵達邁阿密展開練習。

日本隊總教練井端弘和在當地受訪時表示，「（希望透過熱身）一定程度調整時差，就長途飛行之後來說，精神算是相當不錯」。

日媒「體育報知」報導，委內瑞拉總教練羅培茲（Omar López）在委國於C組預賽敗給多明尼加後直言，將派出蘇亞雷斯（Ranger Suárez）先發，與日本交手。

蘇亞雷斯目前效力於波士頓紅襪隊，去年10月在大聯盟季後賽碰上道奇隊時，讓大谷3個打數無安打。另外，蘇亞雷斯先前在費城費城人時，2024年起連續兩年拿下12勝，成績傲人。

牛棚方面，委內瑞拉也有日本職棒歐力士猛牛隊的投手馬查多（Andrés Machado），以及曾任芝加哥小熊隊終結者的帕倫西亞（Daniel Palencia）等選手坐鎮。

「體育報知」分析，8強戰對日本而言會是場硬仗，委內瑞拉有多名大聯盟球員，像是亞特蘭大勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）領銜，還有巨人隊的阿拉耶茲（Luis Arraez）、皇家隊培瑞斯（SalvadorPerez）等多位曾在美國職棒大聯盟（MLB）拿下個人獎項的球員。

這次是日本首度在經典賽碰上委內瑞拉；而世界12強棒球賽的戰績，2015年起連續3屆賽事，兩隊交手均由日本獲勝。

若日本在8強戰勝委內瑞拉，將在台北時間17日上午的準決賽，與義大利及波多黎各的勝方對決，爭奪決賽門票。

MLB 芝加哥 美國職棒 經典賽

延伸閱讀

經典賽／8強如何應付大谷？委國打教笑稱：「4打席全保送」

經典賽／日本8強戰委內瑞拉 山本由伸對抗強打線

經典賽／8強戰對決日本 委內瑞拉推左投蘇亞雷斯先發

經典賽／日本直到8局下兩轟發威打趴捷克 9:0全勝晉級

相關新聞

經典賽／8強對戰出爐！ 日本、美國、波多黎各連六屆晉級

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽4組賽程全數落幕，8強隊伍出爐，衛冕軍日本隊及擁有「豪華打線」的多明尼加隊全勝晉級，美國隊驚險闖關，唯一的新面孔則是為加拿大，複賽將在台灣時間14日上午開打。

經典賽／遭台灣球迷出征坦言「錯愕」 文保景：當作是稱讚

南韓隊在世界棒球經典賽以7：2擊敗澳洲隊，奇蹟闖入8強。南韓強打文保景9局上選擇不出棒讓比賽快速進入9局下的作法，讓他的IG貼文遭部分台灣球迷出征，引發台韓網友大戰，對此，文保景今天受訪時首度做出回應。

經典賽／費爾柴德有阿美族血統 相約休賽季再來台灣

「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在世界棒球經典賽（WBC）的好表現圈粉無數，他也認為這是一趟難忘旅程，...

經典賽／8強如何應付大谷？委國打教笑稱：「4打席全保送」

委內瑞拉以5：7敗給多明尼加，獲得DF組第二名晉級八強，將對抗衛冕軍日本。針對大谷翔平，打擊教練卡布雷拉幽默表示：「讓他4打席全保送。」希望在與日本的對決中取得勝利。

經典賽／8強日本將戰委內瑞拉 大谷翔平抵美練習

日本將在經典賽8強迎戰委內瑞拉，陣中球星大谷翔平等部分選手今天首度在美國邁阿密練習；委內瑞拉預計在8強推出的先發左投蘇亞...

經典賽／多明尼加推王牌迎戰南韓 暴力打線快轟破紀錄

多明尼加在本屆世界棒球經典賽（WBC）預賽打出4連勝重返8強，下一戰將對決南韓，推出陣中的王牌投手桑契斯（Cristopher Sanchez）出馬，而本屆最具威脅性的「暴力打線」只要再敲2轟就將寫下賽史新紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。