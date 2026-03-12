經典賽／多明尼加推王牌迎戰南韓 暴力打線快轟破紀錄
多明尼加在本屆世界棒球經典賽（WBC）預賽打出4連勝重返8強，下一戰將對決南韓，推出陣中的王牌投手桑契斯（Cristopher Sanchez）出馬，而本屆最具威脅性的「暴力打線」只要再敲2轟就將寫下賽史新紀錄。
多明尼加在今天預賽最終戰靠著4發全壘打轟退委內瑞拉，本屆預賽以4勝0敗的戰績拿下D組第一，8強戰將與C組第二的南韓隊交手，在單淘汰的賽制中爭取4強門票。
多明尼加8強戰將由費城人隊王牌左投桑契斯先發，但他在預賽登板的表現不盡理想，對上尼加拉瓜僅投1.1局用43球，被掃出6支安打，失3分（2分自責分），有4次三振也投出1次保送。
本屆多明尼加火力驚人，由大聯盟強打組成的恐怖打線，預賽也有水準內的發揮，4場比賽合計掃出13發全壘打，是參賽20隊最多，同時團隊打擊率3成13、40分打點也都是所有球隊最佳。
多明尼加在本屆預賽就狂炸13轟，再1轟將追平墨西哥在2009年創下的經典賽史上單屆最多轟紀錄（14轟），且預賽對戰荷蘭、委內瑞拉都有單場4轟演出，成為經典賽史上第一支在同屆賽事兩度達成單場4轟的隊伍，預期將在複賽對南韓造成大威脅。
