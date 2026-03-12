快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

經典賽／8強如何應付大谷？委國打教笑稱：「4打席全保送」

聯合新聞網／ 綜合報導
委內瑞拉打擊教練卡布雷拉。 路透社
委內瑞拉今天5：7敗給多明尼加，以Ｄ組第二晉級八強，複賽將面對衛冕軍日本，對於如何封鎖日本球星大谷翔平，委內瑞拉打擊教練卡布雷拉（Miguel Cabrera）開玩笑說道：「讓他4個打席皆保送上壘。」

大谷翔平本屆經典賽以打者身分「單刀」出戰，預賽階段出賽3場，9打數擊出5支安打，面對中華隊打出滿貫砲，對韓國也擊出追平陽春全壘打，打擊率高達5成56，另外進帳6分打點獲得4次保送。

委國打教卡布雷拉今天賽後笑說：「面對大谷我會讓他4打席全部保送！」他半開玩笑地分享作戰計畫，卡布雷拉說：「很開心，很興奮能與日本隊交手，希望我們能贏球。」卡布雷拉大聯盟生涯累計511轟，曾奪下美聯三冠王，為老虎隊傳奇名將。

委內瑞拉與日本之戰將於15日上午9點開打，委內瑞拉總教練羅培茲（Omar Lopez）說：「如果想要成為冠軍，就必須擊敗最強的球隊。」對於日本的先發投手人選，羅培茲說：「日本隊應該會讓先發丟到80球左右，人選可能會是山本由伸。」

