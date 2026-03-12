經典賽／8強戰對決日本 委內瑞拉推左投蘇亞雷斯先發

今年世界棒球經典賽（WBC）準備進入8強淘汰賽，衛冕軍日本隊將在台灣時間15日上午9點與委內瑞拉交手。委國今天預賽結束後率先亮牌，宣布將由30歲左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）先發，日本隊推測將推出山本由伸迎戰。

委內瑞拉今天在預賽最終戰以5：7不敵多明尼加，以分組第二晉級，8強戰對決預賽4勝0敗晉級的日本隊，這也將是兩隊在經典賽史上首次交手。

委國總教練洛培茲（Omar Lopez）今天賽後宣布，對日本一戰將由蘇亞雷斯先發，他在本屆經典賽對荷蘭一戰先發登板，投2局被敲3安，失1分。

洛培茲去年效力費城人隊時，在國聯分區系列賽第3戰對道奇隊中繼5局，面對大谷翔平3打席沒被擊出安打，還賞出1K，同時該場比賽山本由伸擔任道奇隊先發，主投4局失3分承擔敗投。

15日登場的8強賽事，蘇亞雷斯將再登板；日本隊預計會推出山本由伸先發，他在預賽首戰面對中華隊主投2.2局用53球，沒有被敲出安打，有3次保送，沒有失分。經典賽進入8強階段，投手單場最多用球數從65球提升至80球。