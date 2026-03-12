快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／8強戰對決日本 委內瑞拉推左投蘇亞雷斯先發

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
委內瑞拉左投蘇亞雷斯。 歐新社
委內瑞拉左投蘇亞雷斯。 歐新社

今年世界棒球經典賽（WBC）準備進入8強淘汰賽，衛冕軍日本隊將在台灣時間15日上午9點與委內瑞拉交手。委國今天預賽結束後率先亮牌，宣布將由30歲左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）先發，日本隊推測將推出山本由伸迎戰。

委內瑞拉今天在預賽最終戰以5：7不敵多明尼加，以分組第二晉級，8強戰對決預賽4勝0敗晉級的日本隊，這也將是兩隊在經典賽史上首次交手。 

委國總教練洛培茲（Omar Lopez）今天賽後宣布，對日本一戰將由蘇亞雷斯先發，他在本屆經典賽對荷蘭一戰先發登板，投2局被敲3安，失1分。

洛培茲去年效力費城人隊時，在國聯分區系列賽第3戰對道奇隊中繼5局，面對大谷翔平3打席沒被擊出安打，還賞出1K，同時該場比賽山本由伸擔任道奇隊先發，主投4局失3分承擔敗投。

15日登場的8強賽事，蘇亞雷斯將再登板；日本隊預計會推出山本由伸先發，他在預賽首戰面對中華隊主投2.2局用53球，沒有被敲出安打，有3次保送，沒有失分。經典賽進入8強階段，投手單場最多用球數從65球提升至80球。

經典賽 委內瑞拉 日本

延伸閱讀

經典賽／把美國帶進8強！義大利9：1淘汰墨西哥全勝登分組一

經典賽／日本直到8局下兩轟發威打趴捷克 9:0全勝晉級

經典賽／日本C組第一晉級8強 將迎戰多明尼加或委內瑞拉

經典賽／多明尼加10比1擊倒以色列 預賽3連勝晉8強

相關新聞

經典賽／8強對戰出爐！ 日本、美國、波多黎各連六屆晉級

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽4組賽程全數落幕，8強隊伍出爐，衛冕軍日本隊及擁有「豪華打線」的多明尼加隊全勝晉級，美國隊驚險闖關，唯一的新面孔則是為加拿大，複賽將在台灣時間14日上午開打。

經典賽／遭台灣球迷出征坦言「錯愕」 文保景：當作是稱讚

南韓隊在世界棒球經典賽以7：2擊敗澳洲隊，奇蹟闖入8強。南韓強打文保景9局上選擇不出棒讓比賽快速進入9局下的作法，讓他的IG貼文遭部分台灣球迷出征，引發台韓網友大戰，對此，文保景今天受訪時首度做出回應。

經典賽／費爾柴德有阿美族血統 相約休賽季再來台灣

「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在世界棒球經典賽（WBC）的好表現圈粉無數，他也認為這是一趟難忘旅程，...

經典賽／日本8強戰委內瑞拉 山本由伸對抗強打線

世界棒球經典賽（WBC）進入淘汰賽階段，日本隊「侍Japan」將在8強賽迎戰委內瑞拉。兩隊14日將在美國邁阿密交手，爭奪...

經典賽／費仔人氣飆！戰澳球衣競標喊逾18萬元 網驚：想買韓國戰的

2026年世界棒球經典賽中華隊賽程於3月8日告一段落，雖然最終以2勝2負的成績在小組排名第4，無緣晉級下一輪，但球隊在賽場上的拚戰精神仍讓球迷印象深刻。其中效力於美國職棒的外野手「費仔」Stuart Fairchild，更憑藉幾場關鍵表現成為話題人物。近日有網友發現，他在經典賽對澳洲一戰穿過的實戰球衣，目前在美國職棒大聯盟（MLB）官方拍賣平台上競標次數已近50次，最新出價來到5710美元（約台幣18.1萬元），引發球迷討論。

經典賽／8強戰對決日本 委內瑞拉推左投蘇亞雷斯先發

今年世界棒球經典賽（WBC）準備進入8強淘汰賽，衛冕軍日本隊將在台灣時間15日上午9點與委內瑞拉交手。委國今天預賽結束後率先亮牌，宣布將由30歲左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）先發，日本隊推測將推出山本由伸迎戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。